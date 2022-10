Brennpunkt Geothermie: „Jede Energieform birgt ihre Risiken“

Nicht erst seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den danach explodierenden Energiepreisen ist Geothermie in den Fokus gerückt. Mehrere Unternehmen in der Metropolregion suchen aktuell nach geeigneten Plätzen, um die unterirdischen heißen Quellen anzuzapfen. Ob die Goldgräberstimmung in der Branche begründet ist und welche Risiken diese Form der Energiegewinnung birgt, verrät der

...