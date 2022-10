Seismologe rät zur Vorsicht

Rhein-Neckar. Der in Karlsruhe lehrende Seismologe Andreas Rietbrock warnt vor einer zu großen Euphorie bei der Nutzung von Erdwärme in der Rhein-Neckar-Region und im gesamten Oberrheingraben. Im Interview mit dieser Zeitung sagte er, dass die Wissenschaft sich hier noch auf dem Stand der Grundlagenforschung befinde und wies auf die Gefahren von durch Bohrungen ausgelöste Erdbeben hin. Grundsätzlich könne die Geothermie als Energie aus heißem Wasser einen wichtigen Beitrag leisten, um uns unabhängiger zu machen, aber man müsse sich dabei sehr langsam an die relevanten Schichten herantasten. Er rät dazu, zunächst nicht zu nah an die Städte heranzurücken. bjz/sal

