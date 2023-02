Rückkehr zum Regelfahrplan in Mannheim und Ludwigshafen

Mannheim/Ludwigshafen. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wird die Fahrplanreduzierung in Mannheim und Ludwigshafen im Stadtbahnbereich zum 20. März 2023 und im Busbereich zum 14. April aufheben und das Angebot wieder aufstocken. Dies teilte der Verkehrsbetrieb mit. Die Reduzierung des Regelfahrplans war seit 24. Oktober auf einigen Buslinien sowie seit 7. November auf einigen Stadtbahnlinien der rnv gültig.

Situation hat sich gebessert



Die Gründe für den schwierigen Schritt der Fahrplanreduzierung waren der hohe Krankenstand sowie Material- und Lieferengpässe in den Werkstätten. Durch das absehbare Ende des Winters sowie durch Teillieferungen der dringend benötigten Ersatzteile hat sich die Situation bereits merklich gebessert. Damit werden ab Montag, 20. März, im Straßenbahnbereich die Linien 2, 8 EX und 15 wieder in Betrieb genommen bzw. hinsichtlich der Umläufe und bedienten Streckenabschnitte voll aufgestockt. Im Busbereich sollen dann ab Freitag, 14. April, die Linien 65, 66 und 80 wieder in vollem Umfang verkehren. Bereits Anfang des Jahres waren die beiden ebenfalls ausgedünnten Buslinien 63 und 77 aufgestockt worden.



Mit der Aufhebung der Reduzierungen für die Stadtbahnen am 20. März wird auch die Baustelle am Mannheimer Haltepunkt Bensheimer Straße an der Strecke der Linie 5 abgeschlossen. Die Bauarbeiten vor Ort sorgen derzeit noch für eine Trennung der Linie 5 und damit für einen deutlichen Zuwachs an Komplexität im gesamten rnv-Straßenbahnnetz. Mit dem 20. März werden damit auch die Linien 5 und 5A zum Regelangebot zurückkehren.