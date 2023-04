Bei aller Freude über „unsere“ Buga halten wir es für wichtig, noch auf gravierende Probleme in Sachen Barrierefreiheit hinzuweisen (die grundsätzlich zu hohen Ticketpreise selbst für sogenannte „Begünstigte“ einmal außen vor gelassen): Eine eigens eingeführte Projektbegleitgruppe Inklusion hätte seit ihrer Konstituierung im Jahr 2021 eigentlich quartalsweise tagen sollen. Diese Termine sind aus den verschiedensten Gründen immer wieder kurzfristig verschoben oder abgesagt worden. Am 24. April hätte die letzte gemeinsame Sitzung und eine eventuelle Besichtigung der Toiletten stattfinden sollen, die wiederum kurzfristig von der Buga-Leitung ersatzlos abgesagt wurde.

Ob in der Zwischenzeit bereits Betroffene vor Ort waren und die Toiletten-Container auf Barrierefreiheit testen konnten, ist uns leider nicht bekannt. Ebenso verhält es sich mit der Seilbahn: Nach zahlreichen Vorab-Besprechungen bezüglich Barrierefreiheit in der Seilbahn vermissen wir bis heute eine Einladung zur Testfahrt. Was theoretisch und an anderen Orten funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch in Mannheim funktionieren.

Leider nur aus der Presse erfahren hat die AG Barrierefreiheit zuletzt vom fahrerlosen Bus „U-Shift“ sowie dem „bwegt Solarexpress“ (siehe „MM“ 5. April). Sehr schön, wenn beides nach Herstellerangaben barrierefrei sein soll. Weniger schön, ja enttäuschend, wenn das für Barrierefreiheit und Inklusion zuständige Gremium nicht einmal informiert, geschweige denn befragt wurde.

Die Wirksamkeit solcher, nicht konsequent zu Ende geführter Beteiligungsformate muss leider bezweifelt werden. Ob die rechtlich vorgeschriebenen Anforderungen an Barrierefreiheit, wie in §4 BGG beschrieben, auf der Buga 23 ausreichend erfüllt wurden, wird nunmehr die Praxis zeigen. Die Beteiligung der haupt- und ehrenamtlichen Menschen mit Behinderungen hingegen hätte – sofern es nicht bloß reine Informationsveranstaltungen ohne den Wunsch nach echter Mitwirkung sein sollten – definitiv besser laufen müssen.