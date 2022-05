Kaum ist der Maimarkt vorbei, geht es schon weiter: Am nächsten Wochenende folgt der große Marathon, Ende Mai das Mannheimer Stadtfest, dazwischen die eine oder andere große Veranstaltung in den Vororten und jetzt auch noch, genau zwischen Marathon und Stadtfest, das, was die Stadt Frühlingsempfang nennt: ein ganztägiges Bürgerfest wie sonst zu Neujahr.

Ob diese Ballung von Terminen

...