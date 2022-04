Darf man das? Paradiesäpfel auf der Maimess essen, während russische Soldaten aus Städten in der Ukraine die Hölle auf Erden machen? Vor Begeisterung in Fahrgeschäften kreischen, während Menschen in knapp 2000 Kilometern Luftlinie entfernt vor Angst schreien, weil sie in Bunkern dem russischen Dauerbeschuss mit Bomben, Raketen und Granaten ausgesetzt sind? Also: Darf man feiern, während ein

...