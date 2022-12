Wenn es nur allen so gut ginge! In Teilen der Wirtschaft, besonders in der Kultur- und Veranstaltungsbranche, sind die tiefen Einschnitte, Schließungen und Besucherzahl-Beschränkungen, welche die Corona-Pandemie mit sich brachte, bisher keineswegs verdaut – weder finanziell noch emotional oder vom Publikumszuspruch her. Anders im Mannheimer Rosengarten. Das Kongresszentrum meldet gerade einen

...