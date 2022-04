Ein Schmunzeln – das hat Mannheims Ankündigung, in acht Jahren klimaneutral sein zu wollen, bei den meisten Fachleuten ausgelöst. Ausgerechnet die von der Industrie geprägt Stadt, in der Deutschlands größtes Steinkohlekraftwerk steht, will 20 Jahre früher als die restliche EU, 15 Jahre vor der Bundesrepublik und zehn Jahre vor Baden-Württemberg ihre Treibhausgas-Emissionen, zumindest

...