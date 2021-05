Das Programm des Theaters Heidelberg ist konsequent

Ein wenig rasant geht es schon zu am sonst so romantisch beschaulichen Heidelberger Neckargestade. Kaum hat der Stückemarkt die digitalen Tore geschlossen, schon kündigt Intendant Holger Schultze das nächste Event für zeitgenössische Dramatik an. Ob Heidelberger Schlossfestspiele, Winter in Schwetzingen, Tanzbiennale, Schultheaterwoche oder eben Stückemarkt, kaum ein Monat, in dem in

...