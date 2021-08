Mannheimer Morgen Plus-Artikel "MM"-Debatte Wie können wir vor Ort die Welt verändern, Herr Wenzel?

Die Globalisierung wirkt bis in jeden Winkel der Erde. Umgekehrt können aber auch Initiativen vor Ort großen Wandel bewirken. Zukunftsforscher Eike Wenzel zeigt, wie das in Kopenhagen und Cleveland gelang – und was wir daraus lernen können. Ein Gastbeitrag.