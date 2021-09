„Der gestrige Tag“, schrieb die New York Times am 12. September 2001, sei „einer jener Momente, in denen die Geschichte sich teilt und wir die Welt als ‚vorher’ und ‚nachher’ definieren“.

Am Tag zuvor hatten Angehörige der islamistischen Terrororganisation Al Qaida zeitgleich vier Passagierflugzeuge entführt und drei von ihnen in die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers

...