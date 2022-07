Schaad, dass ihr die Beggärn Moser nädd gekännt habt. Die Fraa war ä Original unn hodd midd ihrm Bruda zømmä ewisch ä kläni Beggarei in de Neggaschtadt khappt. Do hodds Sachä gewwä, dess kännt ihr eisch heid ganaädd vorschdellä! Än Zwiwwelkuchä, der wa ä Wucht, dønn so ä Roggäbrot, dess in ännarä Doos, also in änna Bleschbix gebackä worrä iss, Roggäpilz, hodd dess kheeße. De Hømma awwa warä

