Warum eine Frau eine Frau eine Frau ist

Die Tochter von Caros Freundin will Amerikanistik studieren, weil sie Gertrude Stein so toll findet. Daraus entspinnt sich die Frage: Warum studieren Frauen Nicht IT, Kernphysik oder Philosophie, die total von Männern dominiert ist.