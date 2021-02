Mannheimer Morgen Plus-Artikel Film Die Dokumentation „I Am Greta“ über Greta Thunberg kommt diese Woche ins Kino

Der schwedische Dokumentarfilmer Nathan Grossman porträtiert in seiner Langzeitbeobachtung „I Am Greta“ die Galionsfigur der Klimabewegung, Greta Thunberg. Der Film kommt an diesem Freitag in die deutschen Kinos.