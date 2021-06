Das Beste am neuen Album von K.I.Z.? Leider vor allem das kuschelig-niedliche Cover und der Titel „Rap über Hass“. Der bezieht sich auf die Schlagzeile "27 Minuten Hass auf Veranstaltung gegen Hass", mit der sich die „Bild“-Zeitung über den Auftritt der Berliner beim #wirsindmehr-Festival in Chemnitz empörte. Im Bundestag sekundierte der AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann: „Das ist so

...