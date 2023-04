Von "Pigs" bis Pur: Unsere Kulturtipps der Woche für Mannheim und die Region

Metropolregion. INHALT

Donnerstag

"Disney100", SAP Arena

The Sweet, Capitol

KLAN, Karlstorbahnhof

Fiddler's Green, Halle 02

Die ZWEIfler, Klapsmühl'

Alyth McCormack & Triona Marshall, Schatzkistl

"Katharina Knie", Pfalzbau

Tierney Sutton’s Paris Sessions Trio, Ella & Louis

Lesbische Filmtage, Cinema Quadrat

Freitag

"Pigs", NTM

"Il barbiere di Siviglia", Theater Heidelberg

Paula Hartmann, Alte Feuerwache

Lange Nacht der Stimmen / Guido, Capitol

Christopher Köhler, Schatzkistl

"Mittelstraße", Improtheater

Jim Snidero Quintet feat. Kurt Rosenwinkel , Ella & Louis

The Sonic Dawn / The Golden Grass, 7er Club

Max Petersen Trio, Kazzwoo

Derya Yildirim, dasHaus

Samstag

"Wie man mit Toten spricht", NTM

Staatsphilharmonie, BASF-Feierabendhaus

Opern- und Operettenkonzert des Wagnverbands, Stadtkirche Ladenburg

Angelo Kelly, Capitol

Roberto Capitoni, Schatzkistl

Rotor, Forum

Joo-Kraus-Trio, Kettenheimer Hof Ladenburg

Sonntag

"Lighthouse", NTM

Mal Eleve, Karlstorbahnhof

Joyful Voices Mannheim, Buga

"International Ocean Film Tour", Capitol

Hermanos Gutierrez, Alte Feuerwache

Meike Stern Band, Ella & Louis

C. Heiland, Klapsmühl'

Fräulein Susis Singvergnügen, Schatzkistl

"Massachusetts - Das Bee Gees Musical", Eberthalle

Falk Schug/ "Die Geschichtenerfinder", Improtheater

Feuerschwanz, Halle02

Montag

Alexandra Lehmler und Franck Tortiller, Ella & Louis

IG-Jazz Session, Capitol-Casino

Dona Rosa, Karlstorbahnhof

Biyon Kattilathu, Halle02

Dienstag

Mannheim Jazz Lounge (2x), Alte Feuerwache

6. Komische Nacht, MA/LU, Klapsmühl'

Ana Popovic & Band, Musiktheater Rex

Buchvorstellung „Oben Erde, unten Himmel“, WortReich

Mittwoch

Pur, SAP Arena

"The One Nation Show", Capitol

Irio-eides, IG Jazz

Cape Town Opera Chorus, BASF-Feierabendhaus

Blind Channel, Halle02

DONNERSTAG

Disney feiert 100. Geburtstag mit Jubiläums-Konzertshow in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. 1923 wurde das Haus der bekanntesten Maus des Planeten eingerichtet - jetzt feiert „The Walt Disney Company“ ihren 100. Geburtstag. In der Show „Disney100: The Concert“ lassen Musical-Solistinnen und -Solisten am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena Songs aus Filmen wie „Die Schöne und das Biest“, „Mary Poppins“ oder „Encanto“, zudem auch bekannte Werke aus den Welten von „Pixar“ oder „Star Wars“ erklingen. Begleitet werden sie vom Hollywood-Sound-Orchester unter Leitung von Wilhelm Keitel. Als Conferencier fungiert TV-Moderator Jan Köppen. Im Shop der SAP Arena gab es Karten zuletzt für 78,90 oder 83,90 bzw. für Kinder von sechs bis zehn Jahren ab 67 oder 71 Euro (Abholung an der SAP-Arena-Kasse). Die SAP-Arena-Tickethotline hat die Rufnummer 0621/18190333. Veranstalter-Infos: https://saparena.de

Britische Glamrock-Altmeister The Sweet spielen in Mannheimer Capitol

Mannheim. Das britische Glamrock-Band-Urgestein The Sweet macht am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, auf seiner „The Show must go on“-Tour im Mannheimer Capitol Station. Und eine gute Show zu liefern, gehört erfahrungsgemäß zur Kern-Expertise der Jungs um Gründervater-Gitarrist Andy Scott. Stehplatz-Karten kosten 39,40 Euro, der Sitzplatz auf der Empore schlägt mit 46 Euro zu Buche (Tickethotline: 0621/3367333). Im Webshop kosten Karten 41,90 bzw. 48,50 Euro (zum Selbstausdrucken). Mehr: www.capitol-mannheim.deThe Sweet, „Fox On The Run“:

kRv7EjjwYBI

Pop-Brüder-Duo KLAN tritt in Heidelberger Karlstorbahnhof auf

Heidelberg. Wenn das nicht nach Begeisterung klingt: Nach ihrem gleichnamigen Album „jaaaaaaaaaaaaaaaa!“ haben die Brüder Michael und Stefan Heinrich, alias Pop-Duo KLAN, ihre aktuelle Konzertreise benannt, die die beiden am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, in den Heidelberger Karlstorbahnhof führt. Support ist Katha Pauer. Karten kosten an der Abendkasse 30 Euro, im Online-Vorverkauf 29,75 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.karlstorbahnhof.de

Fiddler's Green spielen Irish-Folk-Rock in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Rockige Irish-Folk-Klänge fränkischer Provenienz spielt die Band Fiddler's Green am Donnerstag, 20. April, 20.15 Uhr, in der Heidelberger Halle 02. „Acoustic Pub Crawl 2023 - 3 Cheers for 30 Years!“ hat die Gruppe aus Erlangen ihre Akustik-Tour zum 30. Bandjubiläum genannt. Im Vorprogramm spielt John Garner. Tickets sind im Webshop für 42,25 Euro (Selbstausdruck) erhältlich. Mehr: www.halle02.de

Kabarett-Duo Die ZWEIfler zeigt „Schöne Beschwerung“ in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Seit Jahr und Tag ist das Duo Die ZWEIfler ein fester Bestandteil der hiesigen Kabarettszene. Mit ihrem Programm „Schöne Beschwerung“ sind Michael Angierski und Elmar Thüner nun wieder am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, in der Mannheim Klapsmühl' am Rathaus zu sehen. Bei eventim.de kosten Karten (zum Ausdrucken) 24,10 Euro, ermäßigt 18,60 Euro. Details: www.klapsmuehl.eu

Sängerin Ályth McCormack und Harfenistin Triona Marshall musizieren in Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Ein Sonderkonzert mit Ályth McCormack – bekannt auch als Sängerin der Irish-Folk-Band Chieftains – und der Harfenistin Triona Marshall findet am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, im Rahmen der „Irish & American Folk Night“-Reihe am Mannheimer Schatzkistl statt. Im Gepäck hat McCormack ihr neues Album „Aig An Taigh“ („At Home“). Tickets zum selber Ausdrucken gibt es im Webshop für 22,50 Euro. Karten: www.schatzkistl.de

Pfalzbau Bürger Bühne führt Carl-Zuckmayer-Stück „Katharina Knie“ in Ludwigshafen auf

Ludwigshafen. Irgendwo zwischen Heidelberg und Mannheim spielt „Katharina Knie“, Carl Zuckmayers „Seiltänzerstück“ über den Wanderzirkus Karl Knie, das die Pfalzbau Bürger Bühne am Donnerstag, 20. April, 19.30 Uhr, und am Freitag, 21. April, 14.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau aufführt. Intendant Tilman Gersch inszeniert das Schauspiel in der Textfassung von Barbara Wendland. Karten kosten zum Einheitspreis 15 Euro, ermäßigt zehn Euro und im Familienpaket 37 Euro. Alle Infos: www.theater-im-pfalzbau.de

US-Jazzsängerin Tierney Sutton gastiert in Mannheimer Musikclub Ella & Louis

Mannheim. „Paris Sessions 2“ heißt das 15. Album der US-amerikanischen Jazzsängerin Tierney Sutton, das sie am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, mit in den Mannheimer Musikclub Ella & Louis bringt. Zusammen mit Gitarrist Serge Merlaud und Pianist Benoit Sourisse gibt die neunfach Grammy-nominierte Musikerin bei dem Konzert Stücke aus dem „Great American Songbook“ zum Besten. Karten kosten im Vorverkauf 28 Euro, in der B-Platz-Kategorie 24 Euro. An der Abendkasse werden zwei Euro zusätzlich berechnet. Zum Konzert: www.ellalouis.de

Tierney Sutton, „You'd Be So Nice to Come Home To“:

5YY3q23wj4s

Mannheimer Kino Cinema Quadrat richtet Lesbische Filmtage aus

Mannheim. Nicht nur ausgezeichnete aktuelle Filme, sondern auch der Klassiker „Desert Hearts“ sowie der iranische, vom Freiheitswillen in der Unfreiheit erzählende Film „Sharayet“ (2011) sind bei den Lesbischen Filmtagen zu sehen, zu denen das Kommunale Kino Cinema Quadrat in Mannheim von 20. bis zum 26. April einlädt. Zur Eröffnung am Donnerstag, 20. April 19.30 Uhr, steht mit Max Gleschinskis „Alaska“ eine Preview-Vorführung vor dem offiziellen Start des Films auf dem Programm. Mit „Sopiro“ (Regie: Julia Backmann) wird am Freitag, 21. April, 16.30 Uhr, zudem ein Film im Rahmen der „Open Dykes“-Veranstaltungsreihe vorgeführt – hierzu ist der Eintritt frei. Außerdem werden Christoffer Sandlers „So Damn Easy Going“, Léa Mysius „The Five Devils“, Donna Deitchs „Easy House“, Magnus Gerttes „Nelly & Nadine – Eine wahrhaft unglaubliche Liebesgeschichte“ und bei einem Anime-Double-Feature „Kase-san and Morning Glories“ sowie „Fragtime“ von Takuya Satô präsentiert. Die Double-Feature-Karten kosten 11,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Die sonstigen Kinokarten gibt es für zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.

Kinoprogramm: www.cinema-quadrat.de

FREITAG

Nationaltheater-Produktion „Pigs“ hat auf Mannheimer Buga Premiere

Mannheim. Eine „Theaterarbeit zwischen digitalem Infotainment und Demokratiespiel“ stellt die Produktion „Pigs“ dar, mit der das Mannheimer Nationaltheater am Freitag, 21. April, 19 Uhr, auf der Bundesgartenschau ( Buga 23) Premiere feiert. Ums Schwein geht es dabei: Das Publikum dieser interaktiven Installation von Miriam Tscholl sitzt als Bürgerversammlung im Schweinekoben, der in der Halle 5 auf dem Spinelli-Gelände eingerichtet wird. Dort verhandeln die Ensemblemitglieder Boris Koneczny und Rocco Brück das ambivalente Verhältnis zum Fleischkonsum. Die Platzreservierung kostet zehn Euro, zusätzlich wird eine gültige Tages- oder Dauerkarte benötigt. Die nächsten Aufführungen folgen am 23., 25. und 26. April. Stückinfos: www.nationaltheater-mannheim.de

Theater Heidelberg bringt Rossini-Oper „Il barbiere di Siviglia“ auf die Bühne

Heidelberg. Gerade einmal 23 Jahre war Gioachino Rossini alt, als er mit „Il barbiere di Siviglia“ seine 17. Oper schrieb – und damit einen bis heute andauernden Erfolg feiern sollte. Am Theater und Orchester Heidelberg wird die Komische Oper ab Freitag, 21. April, 19.30 Uhr, in der Regie von Inga Levantunter und unter musikalischer Leitung von Paul Taubitz und Kens Lui im Marguerre-Saal aufgeführt. Die Premiere waren zuletzt nur noch wenige Restkarten im Stehblock für zehn Euro, ermäßigt fünf Euro verfügbar, für die Vorstellung am Sonntag, 23. April, 15 Uhr, in der Sitzplatzkategorie für 42 bzw. 21 Euro. Theater-Homepage: www.theaterheidelberg.de

Konzert von Paula Hartmann in Alter Feuerwache Mannheim ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert der Sängerin und Schauspielerin Paula Hartmann am Freitag, 21. April, in der Alten Feuerwache Mannheim.

Mannheimer Capitol lädt zur Langen Nach der Stimmen

Mannheim. Bei der Langen Nacht der Stimmen kann das hauseigene Vokal-Ensemble All4Music (Jeannette Friedrich, Sascha Ullrich und Bernd Nauwartat) am Freitag, 21. April, 20 Uhr, die Sänger Dominik Gassner und Rouven Gruber im Mannheimer Capitol begrüßen. Am Flügel ist Dieter Scheithe zu hören. Karten kosten 24 oder 29 Euro unter Tel. 0621/3367333. Im Capitol-Casino ist am selben Abend, 20 Uhr, Guido und die 12 Saiten Combo zu hören. Mit dabei hat der Musiker „seine zwölf Saiten Gitarre, Geschichten aus seinem Leben und musikalische Gäste aus dem Rheinland“. Sitzplatzkarten gibt es beim Capitol für 18 Euro, Stehplätze für 15 Euro. Konzert-Link: www.capitol-mannheim.de

Christopher Köhler zaubert in Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Mit „Sex, Drugs & Kartentricks“ setzt sich Zauberkünstler Christopher Köhler am Freitag, 21. April, 20 Uhr, bei seinem Auftritt im Mannheimer Schatzkistl auseinander. Karten (zum selber Ausdrucken) kosten im Webshop 22,50 Euro. Mehr: www.schatzkistl.de

Improtheater Mannheim lässt spontane Seifenoper entstehen

Mannheim. In den Genuss einer spontan entstehenden Seifenoper kommt das Publikum des Mannheimer Improtheaters am Freitag, 21. April, 20 Uhr, bei „Mittelstraße - die Impro Soap“: „Mit viel Humor und Charme spielt das Ensemble aus bewährten Spielern der Rhein-Neckar-Region mit typischen Soap-Klischees“, so das Theater. Karten gibt es für zwölf Euro im Internetshop. Im Netz: www.improtheater-mannheim.de

Mannheimer Club Ella & Louis bittet US-Jazzer Jim Snidero und Kurt Rosenwinkel auf die Bühne

Mannheim. Zwei ausgewiesene Könner ihres Fachs kann der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis am Freitag, 21. April, 20 Uhr, begrüßen: US-Saxofonist Jim Snidero und sein Landsmann, Gitarrist Kurt Rosenwinkel, musizieren dort mit Snideros Quintet - Bruno Montrone am Piano, Martin Zenker am Bass und Rick Hollander am Schlagzeug. Karten kosten im Vorverkauf 26 Euro, in der B-Platzkategorie 22 Euro. An der Abendkasse werden zwei Euro zusätzlich veranschlagt. Mehr: www.ellalouis.de

Dänische Rock-Band The Sonic Dawn sorgt für Psychedelic-Dämmerung in Mannheimer 7er Club

Mannheim. Psychedelic-Rock im Doppelpack bietet der Mannheimer 7er Club am Freitag, 21. April, ab 20 Uhr beim Konzert mit der dänischen Gruppe The Sonic Dawn und den US-Amerikanern von The Golden Grass. Karten (Selbstausdruck) kosten bei eventim.de 18,02 Euro. Ticket-Link: www.eventim.de

Max Peterson Trio konzertiert in Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo

Mannheim. Zeitgenössischen akustischen Jazz spielt das schweizerische Max Peterson Trio, das am Freitag, 21. April, 19.30 Uhr, in der Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo zu sehen und hören ist. Max Petersen spielt darin Klavier, Kolja Legde den Kontrabass, Fabian Arends das Schlagzeug. Der Eintritt (nur Abendkasse) kostet 16 Euro, ermäßigt acht Euro und für Musik-Studierende 5,30 Euro. Kazzwoo-Programm: www.kazzwoo.com

Musikerin Derya Yıldırım gastiert bei „Newcomer“-Reihe im Ludwigshafener „Haus“

Ludwigshafen. In der gemeinsamen „Newcomer“-Veranstaltungsreihe von BASF und Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus ist am Freitag, 21. April, 20 Uhr, die Hamburger Sängerin und Multiinstrumentalistin Derya Yıldırım im „Haus“ zu Gast, die als eine Speerspitze des türkisch-europäischen Crossovers gilt. Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro, im Webshop ebenso, aber hier kommt noch eine Gebühr hinzu. Details: www.dashaus-lu.de

SAMSTAG

„Wie man mit Toten spricht“ von Anastasiia Kosodii wird am Mannheimer Nationaltheater uraufgeführt

Mannheim. Von den zahlreichen Tragödien des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erzählt Anastasiia Kosodiis Stück „Wie man mit Toten spricht“, das am Samstag, 22. April, 20 Uhr, im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) uraufgeführt wird. Zugleich suche das Werk der ukrainischen Hausautorin „aber auch nach einem Weg umzukehren und den Verlorenen - Menschen und Städten – Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“, so das NTM. Die Dramatikerin inszeniert das „poetisch-musikalische Erinnerungstheater“ mit Leonard Burkhardt, Annemarie Brüntjen und Alina Kostyukova. Auch der ukrainische Autor, DJ und Musiker Yuriy Gurzhy wirkt daran mit. Karten für das Stück in deutscher und ukrainischer Sprache kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Die nächste Aufführung nach der Premiere steht am Sonntag, 23. April, 20 Uhr, auf dem Spielplan. NTM-Spielplan: www.nationaltheater-mannheim.de

Staatsphilharmonie führt Anime-Konzert „Merregnon: Land of Silence“ in Ludwigshafen aus

Ludwigshafen. Neben zwei Schulvorstellungen (am 20. und 21. April) und einem Kinderkonzert (23. April) präsentiert die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Samstag, 22. April, 20 Uhr, im Ludwigshafener Feierabendhaus der BASF auch eine reguläre Vorstellung ihres sinfonischen Anime-Konzerts „Merregnon: Land of Silence“ von Yoko Shimomura um das Waisenmädchen Miru, das sich mit ihrem Freund Hikito und ihrem treuen Hund Mako auf ein unvergessliches Abenteuer begibt. Dirigentin ist Johanna Malangré Erzählerin Heike Schuhmacher. Karten kosten zwischen zehn und 35 Euro, verschiedene Ermäßigungen sind verfügbar; auch ein KiKo-Familien-Ticket zu 25 Euro für bis zu fünf Personen ist über den Online-Shop buchbar. Hinzu kommt jeweils eine Buchungsgebühr. Übersicht: www.staatsphilharmonie.de

Mannheimer Wagner-Verband veranstaltet Opern- und Operetten-Konzert in Ladenburger Stadtkirche

Ladenburg. Zu einem Opern- und Operetten-Konzert lädt der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz am Samstag, 22. April, 18 Uhr, in die evangelische Stadtkirche in Ladenburg ein. Ausführende sind Künstlerinnen und Künstler des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) und dessen Opernstudios sowie Musizierende um den vormaligen NTM-Konzertmeister Robert Frank. Karten zu 20 Euro sind unter Tel. 0621/893417 erhältlich. Mehr: www.richard-wagner-verband-mannheim.de

Konzert mit Angelo Kelly in Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Schon ausverkauft ist das Konzert, das The-Kelly-Family-Spross Angelo Kelly und Multiinstrumentalist Matthias Krauss am Samstag, 22. April, im Mannheimer Capitol geben.

Roberto Capitoni geht in Mannheimer Schatzkistl auf komödiantische Zeitreise

Mannheim. „Vom Schwaben Punk zum Comedian“: auf eine komödiantische Zeitreise lädt Comedian Roberto Capitoni das Publikum bei seiner Jubiläums-Show zum 40. Bühnengeburtstag am Samstag, 22. April, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl ein. Tickets dafür kosten im Webshop 22,50 Euro (Selbstausdruck). Schatzkistl-Programm:

www.schatzkistl.de

Progressive-Band Rotor rockt im Mannheimer Jugendkulturzentrum Forum

Mannheim. Zwischen Stoner-, Progressive- und Space Rock operiert die 1998 in Berlin gegründete Band Rotor, die am Samstag, 20. April, im Mannheimer Jugendkulturzentrum Forum auftritt. Das Intrumental-Quartett stellt dort sein brandneues Album „Sieben“ vor. Im Vorprogramm spielt ab 20 Uhr die Mannheimer Noiserock-Band Trottoir. Karten sind online zum Preis von 20,80 Euro (plus Gebühr) erhältlich.Veranstalter-Infos: www.delta-konzerte.de

Rotor, „Volllast“:

Z_V4YsiTvJg

Trompeter Joo Kraus Trio gastiert mit Trio beim Kettenheimer Hof in Ladenburg

Ladenburg. Mit Trompeter Joo Kraus, Gitarrist Jo Ambros und Kontrabassist Sebastian Schuster kann der Kettenheimer Hof Ladenburg am Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, drei gefeierte (Jazz-)Musiker willkommen heißen. Im Trio-Verbund machen die Instrumentalisten genau das, „was ihnen Freude bereit: Musik – Genreüberschreitend und bunt. Stilvoll, kraftvoll, virtuos.“ Karten gibt es bei reservix.de für 25 Euro, ermäßigt für 20 Euro (jeweils plus Gebühr). Konzert-Link: www.kettenheimerhof.de

SONNTAG

Mannheimer Nationaltheater zeigt „The Lighthouse“-Opernpremiere in Alter Schildkrötfabrik

Mannheim. Mit „The Lighthouse“ präsentiert das Mannheimer Nationaltheater am Sonntag, 23. April, 20 Uhr, seine Premiere der Kammeroper von Peter Maxwell Davies in der Alten Schildkrötfabrik. Die – wahre – Begebenheit, die dem Werk zugrunde liegt: Nachdem die Besatzung des Leuchtturms auf einer schottischen Insel spurlos verschwunden ist, versucht ein Gericht, das Geheimnis ihres Verschwindens aufzuklären. Die Musikalische Leitung hat Salvatore Percacciolo, Regie führt Rahel Thiel. Die nächste Aufführung ist am Dienstag, 25. April, 20 Uhr. Karten kosten zwischen 35 und 55 Euro, ermäßigt zwischen 26,50 und 41,50 Euro. Mehr: www.nationaltheater-mannheim.de

Irie-Révoltés-Sänger Mal Élevé stellt Solo-Debüt in Heidelberger Karlstorbahnhof vor

Heidelberg. Mal Élevé, vormals Sänger der vor sechs Jahren aufgelösten Band Irie Révoltés, tritt am Sonntag, 23. April, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof (KTB) auf. Mit dabei hat er sein 2020 veröffentlichtes Solo-Debütalbum „Résistance Mondiale“ und die EP „Solidaridad“. An der Abendkasse beträgt der Einlass 29 Euro, im Webshop kosten Karten 27,40 Euro (plus Gebühr). Zur Show: www.karlstorbahnhof.de

Gospel-Band Joyful Voices gibt Buga-Konzert auf Mannheimer Seebühne

Mannheim. Im Jahr ihres 25. Bühnenjubiläums bringt die Gospel-Band Joyful Voices am Sonntag, 23. April, 19 Uhr, auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks ihr „Changes - more than Gospels“-Programm zu Gehör, in dem sich auch Songs von Queen, Michael Jackson oder Coldplay finden. Das Konzert findet unter dem Dach der Bundesgartenschau (Buga 23) und im Rahmen der Chormusik-Reihe „Our Voice For Our Planet“ statt. Die Buga-Tageskarte kostet für Erwachsene regulär 28 Euro, für Begünstigte 18 Euro. Buga-Veranstaltungskalender: www.buga23.de

„International Ocean Film Tour“ zeigt Wasserport-Action und Meeres-Dokus in Mannheimer Capitol

Mannheim. Meeresdokumentationen und Wassersport-Action sind bei der „International Ocean Film Tour Vol. 9“ auf der Leinwand zu sehen, die am Sonntag, 23. April, um 15 und 19 Uhr im Mannheimer Capitol Station macht. Karten kosten im Webshop jeweils 19,90 Euro, ermäßigt 17,70 Euro. Capitol-Überblick: www.capitol-mannheim.de

Hermanos Gutiérrez spielen Westernklänge in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Die fabelhaften schweizerisch-ecuadorianischen Gitarrenbrüder Hermanos Gutiérrez (aka Alejandro Gutiérrez und Estevan Gutiérrez) präsentieren ihren Morricone-Western-Instrumental-Sound am Sonntag, 23. April, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim. Karten gibt’s an der Abendkasse für 30 Euro, im Internet für 28,50 Euro (plus Gebühr). Mehr: https://altefeuerwache.com

Hermanos Gutiérrez (feat. Dan Auerbach), „Tres Hermanos“:

duT62emRXIk

Mike Stern Band im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ausverkauft

Mannheim. Ausverkauft ist das Konzert der Mike Stern Band am Sonntag, 23. April, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis.

Kabarettist C. Heiland gibt „Hoffnung für Abgehängte“ in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Der Comedian und Kabarettist C. Heiland gibt sich am Sonntag, 23. April, 20 Uhr, mit seinem Programm „Hoffnung für Abgehängte“ in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus die Ehre. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu.

Fräulein Susis Singvergnügen bringt Musik der Goldenen Zwanziger in Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Mit ihrem Goldene-Zwanziger-Musikprojekt Fräulein Susis Singvergnügen sind Sängerin Susan Horn und Pianist Michael Quast am Sonntag, 23. April, 17 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl zu erleben. Karten (zum selber Drucken) kosten im Online-Shop 22,50 Euro.

Bee-Gees-Musical „Massachusetts“ macht in Ludwigshafen Eberthalle Station

Ludwigshafen. Die Musik und Geschichte der ikonischen US-Pop-Band kann das Publikum bei „Massachusetts - Das Bee Gees Musical“ am Sonntag, 23. April, 20 Uhr, in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle erleben, Von den Anfängen der ersten Single-Veröffentlichung vor über 50 Jahren über die „Saturday Night Fever“-Zeit bis zum „You Win Again“-Album Ende der 80er Jahre reicht die Song-Bandbreite der Produktion. Karten kosten im Webshop zwischen 35,80 und 76,50 Euro. Tickets: www.bestgermantickets.de

Improtheater Mannheim präsentiert Falk-Schug-Solo und „Geschichtenerfinder“-Show für Kinder

Mannheim. Eine Impro-Show für Kinder bringt das Mannheimer Improtheater am Sonntag, 23. April, 14 Uhr, mit dem Format „Die Geschichtenerfinder“ auf die Bühne. Karten kosten zehn Euro, für Kinder fünf Euro im Online-Shop. Am selben Tag, 19 Uhr, stellt Stant Up Comedian Falk Schug sein Programm „Kein Plan“ auf der Improtheaterbühne vor. Dabei gilt: „Gnadenlose Ehrlichkeit trifft Spontanität und Kann-auch-mächtig-in-die-Hose-gehen.“ Tickets können zum Preis von 17 Euro gebucht werden. Mehr: www.improtheater-mannheim.de

Mittelalter-Band Feuerschwanz gastiert auf „Memento Mori“-Tour in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Die Mittelalter-Folk-Rocker Feuerschwanz gedenken auf ihrer „Memento Mori“-Tour nicht nur der Vergänglichkeit des Seins, sondern erinnern erfahrungsgemäß auch daran, dass das Leben vor dem letzten Atemzug ziemlich Spaß machen kann. Am Sonntag, 23. April, tun sie das in der Heidelberger Halle 02. Im Vorprogramm spielen Warkings und Angus McSix. Los geht’s um 19.15 Uhr, Tickets gibt es online für 37,85 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.halle02.de

Feuerschwanz, „Memento Mori“:

1ib54-mVnGw

MONTAG

Alexandra Lehmler Franck Tortiller spielen im Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler und der französische Vibraphonist Franck Tortiller stellen am Montag, 24. April, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ihr Duo-Projekt „Aerial“ vor. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro (B-Platz-Kategorie: 18 Euro), an der Abendkasse zwei Euro mehr. Im Internet: www.ellalouis.de

IG-Jazz Session mit Quartett Jil Will in Mannheimer Capitol-Casino

Mannheim. Zur IG-Jazz Session im hauseigenen Casino können das Mannheimer Capitol und die IG Jazz Rhein-Neckar am Montag, 24. April, 21 Uhr, das Ensemble Jil Will begrüßen. Dahinter stecken Lukas Derungs (Tasten), Jil Pappert (Gesang), Jakob Dinnebier (Schlagzeug) und Lukas Hatzis(Bass). Der Eintritt ist frei.Mehr: www.capitol-mannheim.de

Fado-Sängerin Dona Rosa gibt Konzert im Dunkeln in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Ein Konzert im Dunkeln gibt die im Kindesalter erblindete Fado-Sängerin Dona Rosa am Montag, 24. April, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof (KTB). Das Konzert in Kooperation mit der Schloss-Schule Ilvesheim wird teilweise in vollständiger Dunkelheit stattfinden, informiert der KTB. Weitere Informationen zum Ablauf folgen demnach noch. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 24 Euro, in Online-Vorverkauf 23 Euro (plus Gebühr). KTB-Infos:

www.karlstorbahnhof.de

DIENSTAG

Mannheim Jazz Orchestra und E-Bass-Hochschulklasse treten in Alter Feuerwache auf

Mannheim. Auf zwei Mannheim-Jazz—Lounge-Abende infolge dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der Alten Feuerwache in Mannheim freuen. So ist dort in Kooperation mit der Mannheimer Musikhochschule am Dienstag, 25. April, 20 Uhr, zunächst das Mannheim Jazz Orchestra unter Leitung von Ulrich Plettendorff zu hören. Am Mittwoch, 26. April, selbe Startzeit, folgt ein E-Bass-Abend mit Studierenden der Hochschulklasse von Bernhard Meyer. Der Eintritt ist jeweils frei. Mehr: https://altefeuerwache.com

6. Komische Nacht Mannheim/Ludwigshafen lässt Comedians zwischen Städten wandern

Mannheim/Ludwigshafen. Zur länderübergreifenden 6. Komischen Nacht Mannheim/Ludwigshafen heben sich am Dienstag, 25. April, ab 19.30 Uhr die Vorhänge verschiedener Spielstätten in den beiden Städten – in Mannheim im Bootshaus, in der Klapsmühl' am Rathaus und im Schatzkistl; in Ludwigshafen in Mayers Brauhaus. Bei dem Comedy-Marathon wechseln die Humorkünstler Benni Stark, Christian Schulte-Loh, Dr. Pop, Fabio Landert zwischen den Locations, während man selbst im ausgewählten Lokal bleibt. Tickets kosten im Webshop jeweils 26,10 Euro (plus Gebühr).

Infos, Tickets und Auftrittsreihenfolgen: www.komische-nacht.de

Trailer Komische Nacht:

gyKYPxfBs3Y&t=3s

Blues-Gitarristin Ana Popovic und Band treten in Bensheimer Musiktheater Rex auf

Bensheim. Die serbische Blues-Rock-Gitarristin und -Sängerin Ana Popovic tritt mit ihrer Band am Dienstag, 25. April, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex auf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Online-Vorverkauf gibt es Tickets zum Preis von 28,50 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.rex-ticketshop.de

Milena Michiko Flašar liest in Heidelberg

Heidelberg. Zur Buchvorstellung von „Oben Erde, unten Himmel Buch“, dem neuen Roman der österreichisch-japanischen Autorin Milena Michiko Flašar, lädt die Heidelberger Buchhandlung WortReich am Dienstag, 25. April, 19.30 Uhr, ein. Der Eintritt zur Lesung mit Autorinnengespräch kostet acht Euro, Karten können unter Tel. 06221/ 189644 oder wortreich@t-online.de reserviert werden. Reservierung: https://wortreich-hd.buchkatalog.de

MITTWOCH

Noch Online-Karten für Pop-Band Pur in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. „Diese Veranstaltung ist leider ausverkauft“, teilt die Homepage der Mannheimer SAP Arena zum Auftritt der Pop-Erfolgsband Pur mit, die dort am Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, auf ihrer „Persönlich“-Tour Station machen. Bei eventim.de waren zuletzt indes noch Sitzplatz-Karten im Preissegment von 78,35 bis 99,70 Euro (plus Versand) für das Konzert erhältlich, bei dem neben Songs des aktuellen „Persönlich“-Albums sicherlich auch jede Menge altbekannten Hits der Gruppe um Sänger Hartmut Engler auf de, Programm stehen. Tickets: www.eventim.dePur, „Abenteuerland“:

XC-HspEa2vs

JgIBWUm8Vpk

„The One Nation Show“ feiert Einstand in Mannheimer Capitol

Mannheim. Ein neues, DJ-begleitetes Comedy- und Konzertformat mit Interviews und Live-Performances von Künstlerinnen und Künstlern, bietet die „The One Nation Show“ ihrem Publikum am Mittwoch, 26. April, 20.15 Uhr, im Mannheimer Capitol. Mit dabei sind Civo, Mashanda, Jamin, Rola, Sumpa undBruno Barnaby, Hosts sind Laura Farina und Mercy Milano. Online-Karten gibt es ab 31,01 Euro.

www.capitol-mannheim.de

Jazzquintett irio-eides vereint in Mannheimer Klapsmühl' Gesang und Posaune

Mannheim. Das Quintett irio-eides musiziert am Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, im Rahmen des IG-Jazz-Reihe in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus: „Der Fokus liegt dabei auf zeitgenössischen Kompositionen mit einer neuen Sprache im Zusammenklang zwischen Gesang und Posaune.“ Online-Karten gibt es für 18,60 Euro, ermäßigt 13,10 Euro (Selbstausdruck).

www.klapsmuehl.eu

Cape Town Opera Chorus singt in Ludwigshafen BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Das südafrikanische Chorensemble Cape Town Opera Chorus präsentiert sein „Grace Notes“-Programm am Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus. Kurator ist Thuthuka Sibisi, Dirigent Marvin Kernelle. E-Tickets kosten im Webshop zum Normaltarif zwischen 26 und 62 Euro. Bis zur Preiskategorie von 47 Euro sind Ermäßigungen verfügbar.

www.basf.com

Finnischen Popgruppe Blind Channel stattet Heidelberger Halle 02 Konzertbesuch ab

Heidelberg. Die finnischen Pop-Rock-Band Blind Channel – ihres Zeichens Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer von 2021 - ist am Mittwoch, 26. April, in der Heidelberger Halle 02 zu Gast. Den Support bestreitet ab 20 Uhr die Gruppe Venues. Online-Karten zum selber Drucken sind zum Preis von 29,45 Euro erhältlich.

www.halle02.de

Blind Channel, „Dark Side“:

cIvaeu6Oxzc