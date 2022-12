Veranstaltungstipps für die Region: Kultur macht über die Feiertage keine Pause

Familienmusical „Die Weihnachtsbäckerei“ gastiert im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. „Die Weihnachtsbäckerei“ sei ein Synonym, verrät die Vorankündigung zum gleichnamigen Musical, das am Donnerstag, 22. Dezember, um 14.30 Uhr im Mannheimer Rosengarten aufgeführt wird: „Sie steht für eine freud- und liebevolle Vorweihnachtszeit im Kreise der Familie“, wird Autorin Hannah Kohl weiter zitiert, die das Musiktheaterstück mit Martin Lingnau kreiert hat. Die Handlung: Als die Eltern von Jonas, Paul und Emily wegen eines Schneetreibens nicht nach Hause kommen können, sind die Drei auf sich allein gestellt, um die heimische Weihnachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Im Zusammenspiel mit Stücken von Rolf Zuckowski und weiteren beliebten Weihnachtsliedern entsteht dabei „das perfekte Erlebnis für die ganze Familie.“ Eintrittskarten dazu gab es bei eventim.de zuletzt noch in den Platzkategorien von 35,40 bis 45,40 Euro, für Kinder bis zehn Jahre von 33,40 bis 42,40 Euro (zum Selbstausdrucken).

Infos: www.mcon-mannheim.de

Pianistin Plamena Mangova spielt bei Konzert der Mannheimer Philharmoniker

Mannheim. Bei dem Orchesterkonzert am Donnerstag, 22. Dezember, kommt es zu einer Änderung. Wie die Mannheimer Philharmoniker in einer Meldung mitteilten, kann Pianistin Martha Argerich aus gesundheitlichen Gründen bei dem Orchesterkonzert nicht auftreten. Ein Nachholtermin soll bald gefunden werden. Für Ersatz ist gesorgt: Plamena Mangova wird kurzfristig einspringen, so dass das Konzert am Donnerstag trotzdem stattfinden kann. Mangova, die Solistin des 1. Orchesterkonzerts im Oktober, das abgesagt werden musste, freue sich schon darauf in Mannheim zu konzertieren, hieß es weiterhin. Statt dem ursprünglichen geplanten 2. Klavierkonzert von Beethoven steht nun sein 1. Klavierkonzert auf dem Plan.

Die Eintrittskarten für Donnerstag, 22. Dezember, sind gleichzeitig ein Gutschein für einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent, den die Kunden für ein Konzert ihrer Wahl innerhalb der nächsten drei Jahre einlösen können – zum Beispiel für das nachzuholende Konzert mit Martha Argerich. Wenn man diesen einlösen möchte, kann man dies telefonisch machen oder an der Abendkasse. Die Eintrittskarte sollte dafür bitte bereitgehalten werden. Bei Rückfragen wenden sich Betroffene ausschließlich per Mail an info@mannheimer-philharmoniker.de. (red)

Karten: www.mannheimer-philharmoniker.de

Dark Circus Cabaret im Mannheimer Schatzkistl ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Gastspiel des Dark Circus Cabaret, das am Donnerstag, 22. Dezember, im Mannheimer Schatzkistl sein „immersives Varietétheater“ präsentiert.

Mannheimer Capitol zeigt „Scrooge - Eine Weihnachtsgeschichte“

Mannheim. Es ist eine der bekanntesten Weihnachtserzählungen schlechthin: Charles Dickens' „A Christmas Carol“, die in Familienmusical-Form unter dem Titel „Scrooge - Eine Weihnachtsgeschichte“ am Donnerstag, 22. Dezember, 17.30 Uhr, im Mannheimer Capitol aufgeführt wird. Auch hier schlägt der hartherzige Protagonist Scrooge die Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter Bob Cratchit und sieht sich bald mit drei Geistern konfrontiert – eine Begegnung, die ihn schließlich läutern wird. Karten für das Stück von Christian Berg und Michael Schanze kosten zwischen 25 und 34 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zwischen 15 und 24 Euro. Die Ticket-Hotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Bei eventim.de sind Tickets für 26 bis 36,50 Euro erhältlich, ermäßigt zwischen 16 und 25 Euro (Selbstausdruck).

Capitol-Link: www.capitol-mannheim.de

Mannheimer Nationaltheater spielt auch rund um die Feiertage

Mannheim. Auch rund um die Weihnachtsfeiertage bietet das Mannheim Nationaltheater (NTM) ein abwechslungsreiches Programm – wobei einige Veranstaltungen bereits ausverkauft sind. Für die Kleinsten (ab sechs Monaten) verwandelt das Junge Nationaltheater (JNTM) bei „Terz & Tönchen“ seinen Saal am Donnerstag, 22. Dezember, um 15 Uhr (und dann wieder am 26. Dezember, 11 Uhr) in einen klingenden Theaterraum. Karten kosten 13, ermäßigt sieben Euro, der Geschwisterpreis beträgt vier Euro. Bereits ausverkauft ist die Aufführung von Stephan Thoss' weihnachtlichem Tanzstück „Nüsseknacker“ am selben Abend um 19 Uhr sowie die Bühnenfassung von Sybille Bergs Roman „Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“ um 20 Uhr.

Auch die „Nüsseknacker“-Vorstellung am Freitag, 23. Dezember, ist ausverkauft; Karten gibt es aber für Christian Weises „Macbeth“-Inszenierung, die um 19 Uhr auf der Probebühne in Käfertal zu sehen ist. Karten hierfür kosten im solidarischen Preissystem zwischen drei („Supersparpreis“) und 25 Euro („Soliticket").

Die (Rest-)Karten für die mythologische Rap-Oper „Der Fluch der Tantaliden“ des theatral-musikalischen Kollektivs Dlé am Sonntag, 25. Dezember, 20 Uhr, im Studio Werkhaus sind zum Preis von 18 Euro, ermäßigt zehn Euro erhältlich.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, ist nach „Terz & Tönchen“ um 16 Uhr eine Aufführung von Pinocchio (ab acht Jahren) beim JNTM zu sehen. Restkarten für die Produktion der Gruppe Monster Truck gibt es gleichfalls für 13 Euro, ermäßigt sieben Euro (Geschwisterpreis: vier Euro). Abends wird um 20 Uhr, Georg Büchners „Woyzeck“ in der Regie von Branko Janack im Studio Werkhaus gezeigt, der Eintritt dazu kostet 18 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Komplette Übersicht: www.nationaltheater-mannheim.de

Theater und Orchester Heidelberg bietet vielfätiges Programm über die Festtage

Heidelberg. Auch das Theater und Orchester Heidelberg spielt rund um die Feiertage emsig weiter: „Der lebendige Adventskalender“ des Jungen Theaters öffnet am Donnerstag, 22. Dezember, um 17.15 Uhr im Zwinger-Foyer zum vorletzten Mal sein Türchen (letztes Mal: 23. Dezember, 17.15 Uhr). Künstlerinnen, Künstler sowie Mitarbeitende geben dort kleine Einblicke in die Vielfalt des Theaters „und laden zum Lauschen, Staunen und Mitmachen ein!“ Der Eintritt ist frei, aber die Besucherinnen und Besucher können den Kinderschutzbund Heidelberg durch eine Spende unterstützen. Nur noch wenige Restkarten - in den Kategorien für sieben Euro (Hörplätze, ermäßigt: fünf Euro) oder 24 Euro (ermäßigt: zwölf Euro) - gab es zuletzt für das Weihnachtskonzert im Rahmen von „Winter in Schwetzingen“, bei dem das Philharmonische Barock Orchester Heidelberg unter Leitung von Violine Thierry Stöckel am selben Abend, 19.30 Uhr, im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses Werke von Bach und Vivaldi spielt; die Weihnachtskonzert-Vorstellung, die am Montag, 26. Dezember, 20 Uhr, im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters aufgeführt wird, ist schon ausverkauft - „Restkarten eventuell an der Abendkasse erhältlich“, stellt das Theater dafür in Aussicht. Für das Musiktheaterstück „Der Mond braust durch das Neckartal“ (Regie führt Theaterintendant Holger Schultze) am Donnerstagabend um 20 Uhr im Zwinger 1 gibt es dagegen noch Karten (für 19 Euro, ermäßigt 9,50 Euro).

Am Freitag, 23.12 wird Reinhard Keisers Barockoper „Ulysses“ beim „Winter im Schwetzingen“ um 19.30 Uhr im Rokokotheater gezeigt (musikalische Leitung: Clemens Flick, Regie Nicola Raab), hier kostet der Eintritt zwischen zehn (Hörplätze) und 45 Euro (ermäßigt zwischen fünf und 22,50 Euro). Den Tanzabend „Island“ (Choreografie: Iván Pérez, Regie: Grzegorz Bral) nach Shakespeares „Der Sturm“ gibt es zur selben Stunde im Marguerre-Saal zu sehen. Der Eintritt kostet zwischen 17,50 und 39 Euro, ermäßigt zwischen 8,75 und 19,50 Euro.

Schon ausverkauft ist das Kinderstück „Die Konferenz der Tiere“ am Sonntag, 25. Dezember (und ebenso die Vorstellung am Montag, 26. Dezember). Für das Musiktheater-Stück „Les Contes d’Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen)“ am selben Sonntag um 18 Uhr im Marguerre-Saal kosten Karten im Normaltarif 20 bis 45 Euro. Die musikalische Leitung haben Elias Grandy und Paul Taubitz, Regie führt Andrea Schwalbach.

Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, heißt es um 20 Uhr im Zwinger 1 abermals „Der Mond braust durch das Neckartal“.

Spielplan: www.theaterheidelberg.de

Theater im Pfalzbau präsentiert Tanzstück „Dornröschen“

Ludwigshafen. Noch einmal ist die Französische Compagnie Illicite am Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, mit ihrem Tanzstück „Dornröschen“ am Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu Gast. Die Choreografien hat der künstlerische Compagnie-Leiter Fábio Lopez nach dem großen Ballett-Kreateur Marius Petipa entwickelt. Lopez „greift auf Tschaikowskys bekannte Ballettmusik zurück, scheut sich aber nicht vor Veränderungen“, notiert das Pfalzbau-Theater in seiner Ankündigung. „Die Verknüpfung von Tradition und Gegenwart ist bei Lopez Programm.“ Karten kosten zwischen 21 und 36, ermäßigt zwischen 11,50 und 19 Euro, im Familienpaket zwischen 53 und 97 Euro. Die Theaterkasse hat die Rufnummer 0621/504 2558.

Zum Stück: www.theater-im-pfalzbau.de

Trailer „Sleeping Beauty“, Compagnie Illicite Bayonne:

Freitag:

Tanzproduktion „Anibody“ feiert bei La Trottier Dance Premiere

Mannheim. Die neue Produktion von Choreograf Seung Hwan Lee, „Anibody“, präsentiert die Compagnie La Trottier Dance am Freitag, 23. Dezember, 19 Uhr, in ihrem neuen Studio LAB im Mannheimer Jungbusch (Jungbuschstraße 15). „Wie können wir uns wieder mit dem Tier in uns und dem Tier in der Wildnis verbinden?“ oder „Sind unsere Sinne der Schlüssel zur Wiederentdeckung des instinktiven Handelns?“ sind Fragen, die hierbei tänzerisch erörtert werden. Es tanzen: Laura Börtlein, Woo Sang Jeon und Seung Hwan Lee, Kostüme: Rémi Vergnanini. Karten zu 15 Euro, ermäßigt acht Euro können über das Mannheimer Theater Felina-Areal reserviert werden.

Theater-Homepage: www.theater-felina.de

Trailer „Anibody“:

Goscinny-Comic „Kleine Nick“ als Kinderstück in Ludwigshafen zu sehen

Mannheim. „Kleine Nick“ dürfte neben Asterix und Obelix eine der bekanntest Schöpfungen von Comicautor-Genie René Goscinny sein. Eine Bühnenfassung der Geschichten um Nick bringen Regisseur Jan Müller und die Württembergische Landesbühne Esslingen am Freitag, 23. Dezember, 16 Uhr, mit ins Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. „Zusammen mit seinen Freunden Georg, der einen reichen Papa hat, Franz, dem Stärksten aus der Klasse und dem dicken Otto, der dauernd Hunger hat, lässt er sich keine Gelegenheit entgehen, seine Umwelt in Angst und Schrecken zu versetzen“, informiert das Theaterprogramm. Karten für das Kinder- und Jugendtheaterstück mit Musik von Tasso Schille kosten zum Einheitspreis für Kinder zehn Euro, für Erwachsene 15 Euro und im Familienpaket 37 Euro.

Stückinfos: www.theater-im-pfalzbau.de

Samstag, Heiligabend:

Kirchen laden zu klangvollen Christmetten in der Region

Rhein-Neckar. Zur klangvollen heiligen Messe läuten am Heiligabend die Glocken in vielen Kirchen der Region. In der Mannheimer Heilig-Geist-Kirche etwa bringt die Frauenschola Heilig Geist dabei etwa ab 22 Uhr weihnachtliche Chormusik zu Gehör - die musikalische Leitung hat Klaus Krämer, der auch die Orgel spielt. Die Christmette in der Christuskirche mit Pfarrerin Maibritt Gustrau beginnt um 22.30 Uhr - hierbei sind Anikò Szathmary an der Violine, Oskar Szathmary am Horn und Frank Szathmary-Fillipitsch an der Posaune zu hören. In der Mannheim-Feudenheimer Johanneskirche lädt Pfarrerin Dorothee Löhr gleichfalls am 22 Uhr zur heiligen Messe ein, dort musiziert Claudia Stein an der Orgel und Mezzosopranistin Charlotte Sabiel singt.

In der Heidelberger Heiliggeist-Kirche wird um 23 Uhr die „Christnacht mit Bach - Weihnachtsoratorium (Teil 3)“ zelebriert. Die Christmette wird von Pfarrerin Imke Diepen liturgisch gestaltet, dazu musizieren Kantor Christoph A. Schäfer und der Weihnachtschor der Heidelberger Studentenkantorei zusammen mit Solisten und Orchester. Zuvor findet unter dem Dach der Citykirche Heiliggeist ab 19 Uhr der „Hallelujah“-Pop-Gottesdienst zur Christnacht statt. Im Mittelpunkt steht dabei Leonard Cohens Songklassiker „Hallelujah“. Für die Liturgie ist Pfarrer Vincenzo Petracca verantwortlich, für die Musik Sängern Silke Hauck sowie Gitarrist Jochen Seiterle und Pianist Peter Anthony.

In Ludwigshafen öffnen sich um 22 Uhr unter anderem die Pforten der Kirche St. Ludwig zum Weihnachtsgottesdienst – zu hören ist dort der Chor an St. Ludwig unter Leitung von Martin Hirsch.

Sonntag:

„Yamato - The Drummers of Japan“ trommeln im Rosengarten

Mannheim. „Tenmei“, den „Rhythmus des Schicksals“, schlagen die Trommler der japanischen Gruppe Yamato bei ihrem Doppel-Gastspiel am Sonntag, 25. Dezember, 19 Uhr, und Montag, 26. Dezember, 15 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auf ihren Taiko-Trommeln. „Yamato - The Drummers of Japan“ verbinden auch in ihrer neuen Show „traditionelle asiatische Trommelkunst mit den fesselnden Beats des modernen Japan“, kündigt die Programmvorschau an. „In Kombination mit den farbenprächtigen Kostümen und stimmungsvollen Bühneneffekten entfaltet sich dabei ein brillantes Fest für alle Sinne.“ Tickets gibt es im Webshop zwischen 59,90 und 89,90 Euro, ermäßigt zwischen 33 und 48 Euro („Print@Home“ zum Selbstausdrucken).

Veranstalter-Infos: www.bb-promotion.com

Bergsträßer All Star Rumble im Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Üblicherweise spielen sie in unterschiedlichen Bands, aber beim „Bergsträßer All Star Rumble“ kommen am Sonntag, 25. Dezember, 20.30 Uhr, verschiedene Musiker der Region zusammen, um gemeinsam eine „Allstar“-Formation zu bilden. „Sie sind so etwas wie die Justice League der Bergsträßer Musikkultur, die Avengers gegen die dröge Industriemusik!“, weiß das Musiktheater Rex zu berichten. Von Reggae-Stücken über Rock-Klassiker und Metal bis zu „Girlie-Songs“ reicht dabei die Programmbandbreite. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, im Online-Shop sind Karten für 17,50 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Karten: www.rex-ticketshop.de

Montag:

Christian „Chako“ Habekost unterhält mit „Life is ä Comedy“ im Mannheimer Capitol

Mannheim. Zwei Mal versüßt Christian „Chako“ Habekost seinem Publikum die Fest- beziehungsweise Zwischenjahreszeit im Mannheimer Capitol: Am Montag 26. Dezember, 19 Uhr, und am Dienstag, 27. Dezember, 20 Uhr, ist der Kurpfälzer Kabarettist dort zu Gast, um sein Bühnen-Solo „Life is ä Comedy“ zu präsentieren. Das neue Programm des promovierten Sprachwissenschaftlers „ist eine Art Autobiografie als Comedy-Stand-Up, eine 'Früher-hot's des net gewwe'-Show mit persönlichen Anekdoten, politischen Rundumschlägen und lokalpatriotischen Mundartacken“, schreibt das Capitol. Eintrittskarten gibt es für 37,10 oder 41,50 Euro (ermäßigt: 38,20 oder 33,80 Euro) unter der Tickethotline 0621/3367333. Bei eventim.de sind sie für 39,60 oder 44 Euro (ermäßigt: 36,30 oder 40,70 Euro) erhältlich (Selbstausdruck); für die Dienstagsvorstellung gab es online zuletzt nur noch Karten der ersteren Kategorie.

Auf der Capitol-Homepage: www.capitol-mannheim.de

Klapsmühl'-Ensemble bietet „Best of“ von Loriot-Werk

Mannheim. Eine gute Tradition lebt fort: Seit 1998 zeigt das Ensemble der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr das Beste aus dem Werk des großen Humor-Künstlers Loriots. Auch dieses Jahr wieder sorgen Josefin Lössl, Gerhard Pappe, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch zwischen Montag und Freitag, 26. bis 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr, für ein Wiedersehen mit den Herren im Bad, dem Vertreterbesuch, dem Lottogewinner, der Liebe im Büro und vielen anderen. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro (am Freitag, 30. Dezember, 22 bzw. 17 Euro). Karten gibt es unter 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Online sind Tickets zum Preis von 24,10 Euro, ermäßigt 18,60 Euro (30. Dezember: 27,80/20,80 Euro) zum Selbstausdrucken erhältlich.

Im Internet: www.klapsmuehl.eu

Konzerte bringen Filmmusik aus „Harry Potter“ und „Der Herr der Ringe“ in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Auf einen filmmusikalischen Doppelpack kann sich das Publikum am Montag, 26. Dezember, im Mannheimer Rosengarten freuen. Zunächst erklingt ab 15.30 Uhr ein musikalisches „Best of Harry Potter“ aus allen acht Filmen und dem Theaterstück in Musensaal - Komponist John Williams (unter anderem auch „Star Wars“, „E.T.“, „Indiana Jones“ und „Jurassic Park“) schrieb die Musik für die ersten drei Filme. Karten für das „The Magical Music of Harry Potter“-Konzert mit dem London Philharmonic & Symphonic Film Orchestra kosten im Webshop zwischen 39,50 und 79,50 Euro (Selbstausdruck), Ermäßigungen sind verfügbar.

Um 19.30 Uhr lässt die Star Entertainment GmbH dann „The Music Of The Lord Of The Rings And The Hobbit And The Rings Of Power - The Concert“ im Musensaal erschallen. Howard Shore, der die Musik für die „Herr der Ringe“-Filmtrilogie und „Der kleine Hobbit“ komponierte, wurde dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Karten für das Orchesterkonzert mit Chor sind zu denselben Konditionen wie die „Harry Potter“-Konzerttickets erhältlich.

Übersicht: www.mcon-mannheim.de

Punkband White Sparrows spielt Release-Konzert im Café Central

Weinheim. Weihnachtszeit ist Punkzeit – jedenfalls im Weinheimer Café Central, wo am Montag, 26. Dezember, die Band White Sparrows ein Release-Konzert zu ihrem neuen Album „Zwischen Liebe, Hass & Suff“ gibt. Die südhessische Formation kommt aber nicht allein zum „Christmas Rock Fest“: Im Vorprogramm spielen The Paraberries und 0,5 Bullets. Start ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet elf Euro.

Mehr zum Konzert: https://cafecentral.de

White Sparrows, „So wollte ich nie sein“:

Dienstag:

Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“ im Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Ein angesehener Theaterregisseur hält ein Vorsprechen für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James aus „Dinner for One“ ab. Aber dazu erscheint das Katastrophen-Duo Elvira und Klaus, das sich bald eine Profilierungsschlacht liefert. Mit der Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“ zeigt das Mannheimer Schatzkistl von Dienstag bis bis Freitag, 27. bis 30. Dezember, jeweils 20 Uhr, wieder sein abendfüllendes Theaterstück mit und um den legendären Silvester-Sketch. Regina Steegmüller, Gunter Möckel und Tom Hartmann spielen in dem Stück nach dem Buch von Volker Heymann. Regie führt Jürg Hummel. Karten kosten im Webshop 22,50 Euro (Selbstausdruck).

Mehr dazu: www.schatzkistl.de/programm

Liedermacher Götz Widmann und Indie-Mundart-Musiker Gringo Mayer musizieren im Café Central

Weinheim. Auf seiner „extremliedermaching//spass“-Tour macht Götz Widmann („Deutschlands unanständigster Liedermacher“, wie er auch bisweilen genannt wird) am Dienstag, 27. Dezember, im Weinheimer Café Central Station. „Special Guest“ ist der Mannheimer Mundart-Indiemusiker Gringo Mayer. Das dürfte ein ziemlich guter Abend werden. Los geht es um 20 Uhr. Eintrittskarten für das Konzert können für 18,70 Euro erworben werden.

Tickets: www.loveyourartist.com

Hollywood Philharmonic Orchestra bring bekannte Filmmelodien im Rosengarten zu Gehör

Mannheim. Nicht weniger als „Die beste Filmmusik aller Zeiten – von Walt Disney, Star Wars & mehr“ verspricht ein Konzertabend im Musensaal des Mannheimer Rosengarten am Dienstag 27. Dezember, 19.30 Uhr, seinen Besucherinnen und Besuchern. Werke von Hans Zimmer, John Williams, James Horner und Howard Shore sowie die bekanntesten Walt-Disney-Melodien werden hier vom Hollywood Philharmonic Orchestra und einem Chor bei einem zweistündigem Auftritt zu Gehör gebracht. Tickets kosten bei eventim.de zwischen 39,50 und 79,50 Euro (zum Selbstausdrucken), Ermäßigungen sind verfügbar.

Im Rosengarten-Kalender: www.mcon-mannheim.de

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kommt mit Live-Musik in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Mehr Weihnachtskult geht nun wirklich nicht: Der tschechische Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem Jahr 1973 wird im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten am Dienstag, 27. Dezember, 19.30 Uhr im Kinoformat gezeigt. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen unter Leitung von Dirigent Adrian Prabava spielt dazu live die Filmmusik von Karel Svoboda. Restkarten gab es bei TicketsDirekt zuletzt noch in den Kategorien von 60,40 bis 80,40 Euro („Print@Home“-Selbstausdruck).

Konzertlink: www.mcon-mannheim.de

Mannheimer Capitol führt Musical „Blume Peter“ auf

Mannheim. Mit „Blume Peter“ führt das Mannheimer Capitol am Dienstag, 27. Dezember, 20 Uhr, ein weiteres Mal das zweite Stück der „Mannem macht Musical“-Trilogie auf. Im Zentrum des Musiktheaterstücks steht „Blumepeter“ Peter Schäfer, und damit eine Figur, die Mannheim auf viele Weise geprägt habe: „Mit ihrem Witz, ihrem Durchsetzungswillen und in ihrer Tragik“, so das Capitol. Georg Veit zeichnet dabei für Buch, Regie und Bühne verantwortlich, Michael Herberger und Rino Galiano für die Musik. Sandra Maria Germann spielt den Peter. Karten für die Capitol-Eigenproduktion kosten zwischen 39 und 48 Euro, ermäßigt zwischen 33 und 42 Euro (Tickethotline: 0621/3367333). Online sind Tickets zwischen 40,50 und 48,50 Euro (bzw. zwischen 35,50 und 43,50 Euro) verfügbar.

Alle Infos: www.capitol-mannheim.de

Video „Blume Peter“:

7er Club lädt zu Weihnachts-Rockkonzert mit Tribute-Bands

Mannheim. Weihnachten rockt, findet der Mannheimer 7er Club und lädt dementsprechend am Dienstag, 27. Dezember, ab 20 Uhr, zum „X-MAS ROCKS!“-Dreifachkonzert ein. Drei Tribute-Bands treten dabei auf: Coversnake erweisen auf der Bühne Whitesnake Referenz, die Kollegen von Love Bites ehren Def Leppard und Black Widow würdigen das Werk von Alice Cooper. Karten gibt es für 26,50 Euro (plus Gebühr).

Zu den Tickets: www.7er-club.de

Mannheimer 7er Club feiert Fest der Metal-Besinnlichkeit

Mannheim. Ein Fest der Metal-Besinnlichkeit feiert der Mannheimer 7er Club am Mittwoch, 28. Dezember, ab 20 Uhr. Die Callboys from Hell aus dem Westerwald spielen hierbei Songs der texanischen Metal-Formation Pantera, die Band Megalive lassen den Thrash-Metal von Megadeth hochleben und Mother zelebrieren die Song-Monster aus dem Hause Danzig. Karten für das Konzert-Tripel kosten 23,20 Euro (plus Gebühr).

Direkt-Klick zur Show: www.7er-club.de

Heimorgel-König Mambo Kurt spielt im Weinheimer Café Central

Weinheim. Der will nur spielen: Am Mittwoch, 28. Dezember, ab 20 Uhr, greift der „King of Alleinunterhaltung“, Mambo Kurt, im Weinheimer Café Central wieder in die Tasten seiner unermüdlichen Heimorgel. Und man sollte es mindestens einmal im Leben staunend erlebt haben, welche energetische Magie Mambo Kurt mit seiner Adaption von Europes „Final Countdown“ und vielen anderen Neuvertonungen von bekannten Pop-, Rock-, Schlager-, Hip-Hop- und Metal-Songs (und was sonst nicht bei drei auf einen Baum geflüchtet ist) zu entfesseln vermag. Karten gibt es für 16,50 Euro.

Kartenlink: www.cafecentral.de