Unsere Kulturtipps der Woche für Mannheim und die Region

Metropolregion. Donnerstag

Erwin Pelzig, Capitol

Dikka, Alte Feuerwache

Muff Potter, Karlstorbahnhof

Harald Krüger, Schatzkistl

Freitag

Heidelberger Stückemarkt

"Casablanca", NTM

"Und jetzt?"-Festival, Eintanzhaus

Fola Dada & Joo Kraus, Ella & Louis

Pöbel MC, Karlstorbahnhof

Samstag

Schwetzinger Festspiele

6. Schlosskonzert des KKO

Gisbert zu Knyphausen & Kai Schumacher, BASF-Feierabendhaus

FinestClassics, Rosengarten

"Onegin", Pfalzbau

Subway To Sally, Halle02

Benjamin Eisenberg, Klapsmühl'

Hagen Rether, Karlstorbahnhof

Noir mit Moonbootica, Halle02

Sonntag

Start Landesjazzfestival

Mario Barth, SAP Arena

Nild Frevert, Alte Feuerwache

Crematory, 7er Club

The Firebrigade, Capitol

„Vulva Reloaded“, Theater Felina-Areal

Montag

The Schogettes, Alter

Blues Caravan, Muddy's Club

Dienstag

"Underdogs", Pfalzbau

Kim de l'Horizon, Alte Feuerwache

W.A.S.P, Capitol

Miller & Waldo, Kazzwoo

Mittwoch

Benjamin von Stuckrad-Barre, Karlstorbahnhof

Oddisee & Good Company, Alte Feuerwache

Chris Kolonko, Capitol

DONNERSTAG

Kabarett mit Erwin Pelzig sucht „wunden Punkt“ der Menschheit im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Der wunde Punkt“ ist es, auf den Erwin Pelzig – alias Kabarettist Frank-Markus Barwasser - in seinem neuen Bühnenprogramm zielt, das am Donnerstag, 27. April, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol zu sehen ist: Dass der Mensch weder die Krone der Schöpfung noch die Erde der Mittelpunkt des Universums und der Homo Sapiens im Grunde auch nur ein triebgesteuerter Affe ist, erkannte Freud als die großen drei Kränkungen der Menschheit. Seitdem kamen ein paar Kleinigkeiten mehr hinzu, aber der unerschütterliche Pelzig wird dem Publikum derlei beschwerliche Erkenntnisse sicher mit humorvoller Zuversicht erleichtern. Karten zum Preis von 26,15 bis 32,95 Euro gibt es unter der Tel. 0621/3367333. Im Webshop sind Tickets für 28,65 oder 30,95 Euro erhältlich.

www.capitol-mannheim.de

Konzert mit rappendem Rhinozeros Dikka in Alter Feuerwache Mannheim ausverkauft

Mannheim. Schon ausverkauft ist das Konzert mit dem rappenden Rhinozeros Dikka (Simon Müller-Lerch, aka Sera Finale) am Donnerstag, 27. April, in der Alten Feuerwache Mannheim.

Punkrock-Band Muff Potter spielt in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. 2009 hatte sich die Münsteraner Punkrock-Band offiziell aufgelöst, 2018 fand sie aber wieder zusammen. Jetzt treten Muff Potter im Zuge ihrer „Bei aller Liebe“-Album-Tour am Donnerstag, 27. April, im Heidelberger Karlstorbahnhof auf. Im Vorprogramm spielt ab 20 Uhr die Surfpunk-Band Drens. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 34 Euro, im Online-Shop gibt’s Karten für 32,80 Euro (plus Gebühr).www.karlstorbahnhof.de

Muff Potter, „Der einzige Grund aus dem Haus zu gehen“:

Boogie-Woogie-Musiker Harald Krüger lässt Klaviertasten in Mannheimer Schatzkistl tanzen

Mannheim. Seine „Rock 'n' Roll Piano“-Tasten lässt der Heidelberger Sänger und Boogie-Woogie-Musiker Harald Krüger am Donnerstag, 27. April, 20 Uhr, bei seiner One-Man-Show im Mannheimer Schatzkistl tanzen - und sorgt dabei „für bestes Entertainment, schmachtenden Gesang und die pure Freude am Pianospiel.“ Karten zum selber Drucken sind im Internet für 22,50 Euro erhältlich.

www.schatzkistl.de

FREITAG

Theater und Orchester Heidelberg eröffnet 40. Stückemarkt

Heidelberg. Zur 40. Ausgabe des Schauspielfestivals Stückemarkt heben sich ab Freitag, 28. April, die Vorhänge in den Spielstätten des Theaters und Orchesters Heidelberg. Offiziell eröffnet wird das bis zum 7. Mai andauernde Theaterfest für deutschsprachige Gegenwartsdramatik am Freitagabend, 19.30 Uhr, im Zwinger 3. Der Eintritt dazu ist frei. Anschließend wird im selben Haus die (bereits ausverkaufte) Aufführung von Ivana Sokolas Schauspiel „Pirsch“ gezeigt, das 2022 den „Autor*innenpreis“ des Stückemarkts gewann. Auf Deutsch und Ukrainisch ist um 20.30 Uhr im Alten Saal „Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern“ zu sehen, eine Produktion von FUTUR3 in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Köln und dem Orangerie Theater Köln in der Regie von André Erlen. Karten kosten zum Normaltarif zwischen 17 und 38 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Spannend dürfte es auch am Samstag, 29. April, werden, wenn nach der ersten „Autor*innenwettbewerb“-Lesung (13.30 Uhr, ausverkauft, aber wird auch im Live-Stream gezeigt) und Nicki Romeo Reimanns (ebenfalls ausverkauftem) Volkstheater-Wien-Stück „Fugue four; responde“ das Schauspielhaus Bochum um 20.30 Uhr die Performance „Baroque“ von Lies Pauwels im Marguerre-Saal zeigt. Hierfür gab es Karten zuletzt noch in den Normalpreis-Kategorien von 28 bis 38 Euro.

Komplette Programmübersicht:

www.theaterheidelberg.de

Nationaltheater Mannheim zeigt „Casablanca – Gehen und Bleiben“ im Alten Kino Franklin

Mannheim. Mit der neuen Spielstätte des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) selbst – dem Alten Kino Franklin – setzt sich die Produktion „Casablanca – Gehen und Bleiben“ auseinander, die dort am Freitag, 28. April, 19.30 Uhr, Premiere feiert. „Regisseurin Johanna Wehner und ihr Team interessieren sich für den Zustand des Zwischenraums und beziehen sich mit den Motiven aus Curtiz’ Film auf die Geschichte des amerikanischen Franklin Village als vorübergehender Stadt-in-der-Stadt“, informiert das NTM. Karten kosten zwischen zehn und 47 Euro, ermäßigt zwischen 7,50 und 35,50 Euro und „Last Minute“ für Schüler, Schülerinnen und Studierende 7,50 bzw. neun Euro. Die nächste Vorstellung steht am Sonntag, 30. April, 18 Uhr, auf dem Spielplan.

www.nationaltheater-mannheim.de

„Rhythmus und Rausch“-Performance eröffnet „Und Jetzt?“-Festival im Mannheimer Eintanzhaus

Mannheim. Mit „Rhythmus und Rausch“ befasst sich Helene Weinzierls gleichnamige Performance, mit der die Salzburger CieLaroque am Freitag und Samstag, 28. und 29. April, jeweils 20 Uhr, im Mannheimer Eintanzhaus gastiert. Die Performerinnen und Performer kreieren darin „eine interaktive, partizipative Puzzlelandschaft“, die sich „im Laufe der Aufführung zu einem strukturierten Chaos, einem abstrakten, energetischen Sog, einem nicht enden wollenden Loop ununterbrochener Bewegung, voller körperlicher Intensität“ entwickelt. Das Gastspiel markiert zugleich den Auftakt zum „Und jetzt?“-Festival für zeitgenössischen Tanz, das bis zum 27. Mai im Eintanzhaus stattfindet. Karten für die Vorstellungen kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro.

www.eintanzhaus.de

Konzert mit Sängerin Fola Dada und Trompeter Joo Kraus in Mannheimer Club Ella & Louis ausverkauft

Mannheim. Das verwundert wenig: Das mit Sängerin Fola Dada und Trompeter Joo Kraus hochkarätig besetzte Konzert am Freitag, 28. April, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ist bereits ausverkauft.

Rapper Pöbel MC zündet „PMC Tourbo“ in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Der Rostocker Rapper Pöbel MC zündet derzeit den „PMC Tourbo 2023“, der ihn und seinen aktuellen Langspieler („Backpfeife auf Endlosschleife“) am Freitag, 29. April, 20 Uhr, in den Heidelberger Karlstorbahnhof schleudert. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 27 Euro. Bei tixforgigs.com kosten Tickets 24,20 Euro (plus Gebühr).

www.tixforgigs.com

SAMSTAG

SWR Festspiele in Schwetzingen beginnen mit Liederabend und „Grenzgänge“-Konzert

Schwetzingen. Die Vergänglichkeit alles Irdischen - das „Vanitas“-Motiv – haben die SWR Festspiele zum heurigen Motto erkoren, die dieses Jahr von 29. April bis 28. Mai im Schwetzinger Schloss ausgerichtet werden. Die für Freitag, 28. April, im Rokokotheater geplante Aufführung der Oper „Im Dickicht“ von Isabel Mundry (Musik) und Händl Klaus (Libretto) entfällt. Am Samstag, 29. April, kann das Publikum zum Auftakt unter anderem um 19.30 Uhr einen Liederabend mit Bariton Georg Nigl und Pianistin Olga Pashchenko im Mozartsaal des Schlosses erleben, bei dem Stücke von Schubert, Beethoven, und Rihm interpretiert werden. Karten kosten zwischen 19 und 65 Euro, verschiedene Ermäßigungen sind verfügbar. In der „Grenzgänge“-Reihe musizieren danach um 21.45 Uhr Noa Frenkel (Alt), Martina Schucan (Violoncello) und Florian Hölscher Klavier) im Kammermusiksaal des Schlosses. Auf dem Programm steht Salvatore Sciarrinos „Vanitas. Natura morta in un atto“. Karten gab es im Normaltarif zuletzt noch für 36 Euro.

Beim Konzert des SWR Symphonieorchesters werden dann (anstelle der zweiten Aufführung der abgesagten Oper) am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr, Stücke von Janáček, Schubert und Mahler im Rokokotheater aufgeführt. Dirigent ist Peter Rundel, Sarah Maria Sun singt den Sopran Dietrich Henschel den Bariton. Karten für alle Kategorien waren aktuell im Zuge eine 20-Euro-Aktio erhältlich.

SWR-Festpielkalender:

www.swr.de

Kurpfälzisches Kammerorchester gibt 6. Mannheimer Schlosskonzert

Mannheim. Zum 6. Mannheimer Schlosskonzert lädt das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) am Samstag, 29. April, 19 Uhr, und am Sonntag. 30. April, 18 Uhr, in den Rittersaal der ehemaligen kurfürstlichen Residenz ein. Gespielt werden Carl Stamitz (Konzert für Klarinette, Fagott und Orchester B-Dur), Johann Michael Haydn (Sinfonie A-Dur Nr. 5 MH 63) und Franz Ignaz Danzi (Concertino für Klarinette und Fagott B-Dur op. 47/P.227). Die Leitung hat Klarinettist Paul Meyer inne, Solist am Fagott ist Gilbert Audin. Karten gibt es für 35 oder 50 Euro (plus Gebühr) im Online-Ticketshop. Jeweils 45 Minuten vor Beginn findet eine Konzerteinführung statt.

www.kko.de

Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher interpretieren Schubert-Lieder in BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher - Pianist, Komponist und „Wild Child der Klassik“ - konzertieren am Samstag, 29. April, 20 Uhr, im Ludwigshafener Feierabendhaus der BASF. Dabei treffen Lieder aus Schuberts „Winterreise“ und „Schwanengesang“ auf kammermusikalisch neu arrangierte Stücke des Singer-Songwriters zu Knyphausen. Begleitet werden die beiden von Sebastian Deufel (Schlagwerk), Michael Flury (Posaune), Marcus Schneider (E-Gitarre) und Felix Weigt (Kontrabass). E-Tickets gibt es zum Preis von 40, 45 oder 50 Euro im Webshop.

www.basf.com

Mannheimer Philharmoniker konzertieren mit Robert-Schumann-Programm im Rosengarten

Mannheim. In ihrem vierten Konzert der FinestClassics-Reihe 2022/23 stellen die Mannheimer Philharmoniker mit Robert Schumann einen der großen Komponisten der Romantik in den Mittelpunkt. Bei der Aufführung am Samstag, 29. April, 20 Uhr, werden dessen Streichquartett Nr. 1 und Klavierquintett op. 44 sowie Aribert Reimanns Adagio zum Gedenken an Schumann gespielt. Die Ausführenden sind Pianistin Olga Zado und das Schumann Quartett. „Print@Home“-Karten für das Konzert im Stamitzssaal kosten im Internet zwischen 34 und 64 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar.

https://mannheimer-philharmoniker.de

Stuttgarter Ballett gastiert mit Tanz-Klassiker „Onegin“ in Ludwigshafener Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Mit John Crankos Tanzstück-Klassiker „Onegin“ nach dem gleichnamigen Versroman von Alexander Puschkin und zur Musik von Peter Tschaikowsky gastiert das Stuttgarter Ballett am Samstag, 29. April, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 30. April, 18 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Wolfgang Heinz dirigiert dort die Württembergische Philharmonie Reutlingen. Karten kosten zwischen 37 und 64 Euro. Tickets gibt es unter der Hotline 0621/5042558 oder per Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de

www.theater-im-pfalzbau.de

Trailer „Onegin“:

Folk-Metal-Band Subway to Sally rockt in Heidelberger Halle02

Heidelberg. Die bekannte, mittlerweile seit über drei Dekaden spielfreudige Folk- und Gothic-Metal-Band Subway to Sally macht auf ihrer „Himmelfahrt“-Tour am Samstag, 29. April, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle02 Station. „Himmelfahrt“ heißt auch das aktuelle Album der 1992 im Raum Potsdam gegründeten Formation, dessen Songs „von Aufbruch und Reise, davon dass man anderen Menschen die Hand reichen kann, um sie aus tiefster Tiefe ins Licht zu führen“ handeln, wie die Programmvorschau verrät. Karten zum selber Drucken gibt es für 44,75 Euro bei eventim.de.

www.halle02.de

Subway to Sally, „Ihr kriegt uns nie“:

Kabarettist Benjamin Eisenberg liefert „Pointen aus Stahl“ in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Zu einem kabarettistischen Rundumschlag holt Benjamin Eisenberg in seinem neuen Programm „Pointen aus Stahl & Aphorismen auf Satin“ aus, das der Humorist am Samstag, 29. April, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus vorstellt: „Medien, Politik, Wirtschaft, Demokratiefeinde oder ganz banale Alltags-idioten – der Bottroper Polit-Kabarettist versetzt allen einen Hieb, die es verdient haben“, teilt die Klapsmühl' mit. Karten kosten 22 Euro unter Tel. 0621/22488 und 27,80 Euro im Webshop (Selbstausdruck).

www.klapsmuehl.eu

Auftritt von Musikkabarettist Hagen Rether in Heidelberger Karlstorbahnhof ausverkauft

Heidelberg. „Ausverkauft“, vermeldet der Heidelberger Karlstorbahnhof mit Blick auf den Auftritt von Musikkabarettist Hagen Rether am Samstag, 29. April.

DJ-Projekt Moonbootica beschallt „Urban Social Club“ in Heidelberger Halle02

Heidelberg. Drinks und Bar-Food, stilvolles Interieur und Live-Performances will die Heidelberger Halle02 in Form ihres „Noir – Urban Social Club“-Konzepts zu einer neue Ära der Clubkultur vereinen. Zum Preview am Samstag, 29. April, 21 Uhr, sorgt das Hamburger DJ-Projekt Moonbootica für den passenden Schall. Es gilt: „Dresscode: modern & sophisticated“ und „Eintritt ab 21 Jahren“. Tickets gibt es online für 20 Euro. Tischbuchungen sind via WhatsApp unter der Nummer 06221/3389990 möglich. Es gibt keine Abendkasse.

www.halle02.de

SONNTAG

Landesjazzfestival startet mit Konzert auf Mannheimer Bundesgartenschau

Mannheim. Seit 1987 ist das Baden-Württemberger Landesjazzfestival jedes Jahr in einer anderen Stadt zu Hause – dieses Mal wird es in Mannheim ausgerichtet (hier unser Bericht zur Programmpräsentation). Start des einwöchigen Musikfests ist zum „International Jazz Day“, am Sonntag, 30. April, mit einem Auswärtsspiel des Ella & Louis Jazz-Ochestra, das um 17 Uhr im Rahmen der Bundesgartenschau (Buga) auf der Freilichtbühne Parkschale (Spinelliplatz) auftritt. Das All-Star-Jazz-Team Christian Ehringer, Thomas Siffling, Thomas Sauter, Olaf Schönborn, Matthias Dörsam, Sebastian Nagler, Marcus Armani, Matthias Debus, Nicolai Daneck und Oliver Strauch widmet sich dabei der Musik des Fritz Münzer Tentetts. Der 1934 in Mannheim geborene und 2007 verstorbene Münzer galt als einer der populärsten deutschen Altsaxofonisten und gründete gemeinsam mit Wolfgang Lauth den Emanon Musikverlag. Die Buga-Tageskarte kostet im Normaltarif 28 Euro (Selbstausdruck).

Eine Jazz-Session mit Pianist Rainer Böhm, Schlagzeuger Peter Gall und Bassist Arne Huber – allesamt Dozenten an der Mannheimer Musikhochschule - steht dann am Montag, 1. Mai, 20.30 Uhr, im Casino des Capitol auf dem Programm. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zehn Euro. Im Webshop kommt zum selben Preis eine Gebühr hinzu.

Festival-Überblick:

www.landesjazzfestival-mannheim.de

Komiker Mario Barth präsentiert aktuelles Bühnenprogramm in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. „Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht“ heißt das aktuelle Bühnenprogramm von Komiker Mario Barth, der damit seinem erprobten Mann/Frau-Thema treu bleibt. Was seine Fans sicher mit Entzücken hören werden, die sich auf „ein lustiges, dynamisches, spannendes Programm freuen“ dürfen, wie es in der Ankündigung zum Auftritt des Humoristen am Sonntag, 30. April, 19 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena heißt. Karten für die Show gibt es bei eventim.de zwischen 41 und 69 Euro (Selbstdruck).

www.eventim.de

Mario Barth, „Danke Berlin!“-Jubiläumsshow:

Sänger und Songschreiber Nils Frevert trägt „Pseudopoesie“ in Alter Feuerwache Mannheim vor

Mannheim. Der fabelhafte Sänger, Gitarrist und Liederschreiber Nils Frevert besucht am Sonntag, 30. April, wieder einmal die Alte Feuerwache in Mannheim. „Pseudopoesie“ heißt sein brandneues Album, von dem es an diesem Abend sicher Allerhand zu hören geben wird. Den Support bestreitet klebe, alias Sängerin und Songschreiberin Liza Ohm. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 31 Euro, im Webshop 30,70 Euro (plus Gebühr).

https://altefeuerwache.com

Niels Frevert, „Weite Landschaft“:

Westhofener Metal-Band Crematory tanzt im Mannheimer 7er Club in den Mai

Mannheim. Warum nicht mit Metal in den Mai tanzen: Die gute alte, 1991 im rheinland-pfälzischen Westhofen gegründete Gothic-Metal-Band Crematory tritt am Sonntag, 30. April, auf ihrer „Darkness over Europe“-Tour im Mannheimer 7er Club auf. Einen Support soll es auch geben, Start ist um 19 Uhr. Karten sind bei reservix.de für 33,10 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

https://7er-club.de

The Firebrigade widmen sich 80er-Songs in Mannheimer Capitol-Casino

Mannheim. Die lokal verwurzelte Band The Firebrigade tritt am im Casino des Mannheimer Capitol zu einem Heimspiel an. „Back to the eighties“ lautet das programmatische Motto des Tanz-in-den-Mai-Konzertabends, bei der sich die Gruppe unter anderem Songs von Golden Earring, Bob Seeger, ZZ Top, Jackson Browne oder Randy Newman zu eigen macht. Der Sitzplatz kostet 18 Euro, der Stehplatz 15 Euro an der Capitol-Kasse (Kartentel. 0621/3367333), im Web 19 bzw. 16 Euro (Selbstausdruck).

www.capitol-mannheim.de

Mannheimer Theater Felina-Areal zeigt Solo-Stück „Vulva reloaded“

Mannheim. „Vulva reloaded“ titelt das Theater-Soloprogramm von und mit Daniela Dillinger, das am Sonntag, 30. April, 18 Uhr, und dann wieder am Dienstag, 2. Mai, 19.30 Uhr, in der Regie von Natalie Golob im Mannheimer Theater Felina-Areal gezeigt wird. Das Publikum erwartet dabei dem Theaterprogramm zufolge eine „Kulturgeschichte rund um den weiblichen Schoßraum, ein starkes Stück für Frauen wie Männer - humorvoll, berührend und informativ!“ Einlass ist ab 16 Jahren. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es unter Tel. 0621/3364886 oder karten@theater-felina-areal.de.

www.theater-felina.de

MONTAG

Mannheimer Band The Schogettes lässt Soul und Ska am Alten Messplatz erklingen

Mannheim. Mit Ska und Soul rockt die All-Girl-Band The Schogettes am Montag, 1. Mai, das Freizeit- und Kultur-Areal Alter am Alten Messplatz in Mannheim. Als Gast können die Lokalmatadorinnen die französische Soul-Band Principles of Joy begrüßen. Los geht’s gegen 17 Uhr. Der Eintritt zu den Alter-Konzerten ist in der Regel frei beziehungsweise erfolgt auf Spendenbasis.

www.facebook.com

Blues-Caravan--Konzert mit Ally Venable, Will Jacobs und Ashley Sherlock im Weinheimer Muddy's Club

Weinheim. Die texanische Blues-Rock-Sängerin und -Gitarristin Ally Venable sowie ihr aus Chicago stammender Wahlberliner Kollege Will Jacobs und dessen britisches Pendant Ashley Sherlock treten am Montag, 1. Mai, 20.30 Uhr, im Blues Caravan“-Format beim Weinheimer Muddy's Club auf. Karten kosten 27 Euro, ermäßigt 23 Euro und können über die Club-Homepage reserviert werden.

https://muddys-club.net

DIENSTAG

Französische Compagnie par Terre führt Tanzstück „Underdogs“ in Ludwigshafener Pfalzbau-Theater auf

Ludwigshafen. Die „Underdogs“ - diejenigen, die man für Verlierer hält, die nie einen sicheren Unterschlupf haben - nimmt Choreografin Anne Nguyen in ihrem gleichnamigen Tanzstück in den Blick, mit dem die französische Compagnie par Terre am Dienstag, 2. Mai, 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau gastiert. Karten für die Aufführung auf der Kleinen Bühne kosten zum Einheitspreis 21 Euro, ermäßigt 13 Euro.

www.theater-im-pfalzbau.de

„Underdogs“-Teaser:

„Blutbuch“-Lesung mit Kim de l'Horizon in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Nachdem die Veranstaltung im Programm des (inzwischen seit geraumer Zeit beendeten) Literaturfestivals Lesen.Hören hatte verschoben werden müssen, findet die Lesung mit Kim de l'Horizon nun am Dienstag, 2. Mai, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim statt. Für den Roman „Blutbuch“ wurde de l’Horizon vergangenes Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. „Dieser Roman ist ein stilistisch und formal einzigartiger Befreiungsakt von den Dingen, die wir ungefragt weitertragen: Geschlechter, Traumata, Klassenzugehörigkeiten“, ist im Festivalprogramm zu lesen. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 19 Euro, im Online-Vorverkauf 17,50 Euro (dort plus Gebühr). Ermäßigungen sind jeweils verfügbar.

https://altefeuerwache.com

Metal-Konzert von US-Band W.A.S.P in Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Inzwischen ausverkauft ist der Auftritt der US-Metal-Band W.A.S.P, die am Dienstag, 2. Mai, auf ihrer „40th Anniversary Tour“ im Mannheimer Capitol spielt.

Miller & Waldo bringen den Blues in Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo

Mannheim. Akustischen Blues mit Mundharmonika, Gitarre und Gesang präsentiert das Duo Bernie Boy Miller und Steve Waldo am Dienstag, 2. Mai, ab 19.30 Uhr in der Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo. Zu hören sind Stücke von Willie Brown, Robert Johnson, Big Bill Broonzey und anderen seelenverwandten Bluesern. Es gibt nur Abendkasse, dort beträgt der Eintritt 13,50 Euro, ermäßigt 6,80 Euro und für Musik-Studierende 4,50 Euro.

www.kazzwoo.com

MITTWOCH

Benjamin von Stuckrad-Barre liest aus neuem Roman „Noch wach?“ in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre macht auf seiner „Noch wach?“-Tour am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof Station macht. Wohl kaum ein Buch dürfte in der jüngeren Vergangenheit gespannter erwartete worden sein, als „Noch wach?“, das allerorten als „Schlüsselroman“ zur Seelenschau in die Eingeweide des Springer-Konzerns gehandelt wird. An der Abendkasse soll der Ticketpreis 32 Euro betragen. Online waren zuletzt keine Karten verfügbar.

www.karlstorbahnhof.de

US-Rapper Oddisee und Band treten in Alter Feuerwache Mannheim auf

Mannheim. Der US-amerikanische Rapper Amir Mohamed - aka Oddisee - und seine Band Good Compny bringen am Mittwoch, 3. Mai, das neue, zehnte Oddisee-Album „To What End“ mit zum Konzert in die Alte Feuerwache Mannheim. Es ist sein erster Langspieler seit dem 2017 erschienen, allerorten gelobten Werk „The Iceberg“. Im Vorprogramm ist ab 20 Uhr die Nürnberger Hip-Hop-Formation Ferge X Fisherman um den namensgebenden Rapper und Produzenten Fritz Fisherman zu hören. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 32 Euro, im Webshop sind Tickets für 30,70 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

https://altefeuerwache.com

Chris Kolonko präsentiert Travestie-Show in Mannheimer Capitol

Mannheim. Zur Travestie-Show mit Chris Kolonko hebt sich im Mannheimer Capitol am Mittwoch, 3. Mai, um 20 Uhr der Vorhang. „Es wird gesteppt, gesungen und gespielt aber vor allem ganz viel gelacht. Chris feiert das Showbusiness wie nur wenige Entertainer dies können“, verspricht die Programmvorschau. Karten gibt es für 29,40 oder 34,90 Euro unter Tel. 0621/3367333. Im Webshop lassen sich Tickets zum selbst Ausdrucken für 31,90 oder 37,40 Euro erwerben.

www.capitol-mannheim.de