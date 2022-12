Tipps für die stärkste Veranstaltungswoche des Winters in der Region

Gregor Meyle und Band treten in Mannheimer Capitol auf

Metropolregion. Mannheim. Im TV konnten ihn seine Fans regelmäßig sehen und hören, zuletzt etwa im Format „Your Songs“ und mit seiner „Playlist Of My life“. Jetzt gibt es jetzt die Möglichkeit, den Musiker Gregor Meyle und seine Band auch wieder live in Mannheim zu erleben: Am Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, ist der Sänger, Songschreiber und Gitarrist auf seiner „Clubtour 2022“ im Mannheimer Capitol zu Gast. Erfreulicherweise hat sich in dieser Hinsicht der Titel seines aktuellen Albums - „Hätt’ auch anders kommen können“ - nicht bewahrheitet. Karten gibt es in zwei Kategorien, als Stehplatz Parkett (40,50 Euro) und Sitzplatz Empore (46 Euro); die Capitol-Tickethotline hat die Nummer 0621/3367333. Im Webshop sind Karten zum Preis von 43 bzw. 48,50 Euro (Selbstausdruck) verfügbar.

Infos: capitol-mannheim.de

Gregor Meyle, „Komm kurz rüber“:

Cosmic Love spielen zu Live-Malerei in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Als Kernziel wurde zur Gründung des Bandprojekts Cosmic Love um Saxofonistin Alexandra Lehmler 2019 formuliert, die akustischen Instrumente wo möglich durch elektronische zu ersetzen oder sie so zu verfremden, dass neue Klang-Kosmen entstehen. Wie das heute klingt, zeigen Lehmler, Vibraphonist Claus Kiesselbach und Schlagzeuger Erwin Ditzner am 8. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim (AFW), wo sie zusammen mit dem aus dem Iran stammenden Zeichner und Illustrator Mehrdad Zaeri bei einen Live-Painting- und Konzertabend unter dem Titel Cosmic Love feat. Mehrdad Zaeri vorstellig werden. Am der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro, im Onlineverkauf 16,40 Euro (plus Gebühr). Am Rande des Konzerts wird AFW-Geschäftsführer Sören Gerhold verabschiedet. Mehr: altefeuerwache.com

Cosmic-love-Doku:

Comedian Markus Barth bricht in Mannheimer Schatzkistl doppelt aus

Mannheim. Jetzt ist Schluss damit: „Ich bin raus!“, bekräftigt Comedian Markus Barth mit seinem aktuellen Programm. „Raus aus der Quarantäne, raus aus anstrengenden Internetdiskussionen und lustigen WhatsApp-Gruppen, aus Wichtigtuerei und Selbstoptimierungs-Gedöns, ja sogar raus aus seinen vier Wänden“, wie das Mannheimer Schatzkistl notiert, wo Barth am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Dezember, jeweils 20 Uhr, auftritt. Wer dem Humoristen dabei folgen will: Karten (zum Selbstausdrucken) gibt es im Webshop für 22,50 Euro. Im Internet: schatzkistl.de

Musikclub Ella & Louis swingt und jazzt / „Christmas Special“ dreimal ausverkauft

Mannheim. In ihrer Marilyn Mazur Group versammelt die preisgekrönte amerikanisch-dänische Jazz-Schlagzeugerin, Komponistin, Pianistin und Vokalistin Mazur einige ihrer engsten musikalischen Wegbegleiter aus Kopenhagen. Am Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr spielt sie mit Fredrik Lundin (Saxofon, Flöte), Samuel Hällkvist (Gitarre) und Klavs Hovman (Bass) im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis. Karten kosten 34 Euro, an der Abendkasse 36 Euro.

„Swing, Swing, Swing!“ lautet die Maxime, wenn das Gismo Graf Trio feat. Chayenne Graf am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, den Mannheimer Musikclub beehrt. Joschi Graf (Rhythmusgitarre), sein Sohn Gismo Graf (Sologitarre) und Joel Locher (Bass) werden dabei von Tochter/Schwester/Bandkollegin Cheyenne Graf begleitet. Vorverkaufskarten gab es zuletzt nur noch in der Sitzplatzkategorie B für 20 Euro.

Bei der Young Talents Jazz Bar musiziert am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, ab 20 Uhr das Konstantin Kölmel Trio im Ella & Louis. An der Seite von Schlagzeuger Kölmel spielen in dieser Formation Saxofonist Adrian Gallet und Pianist Justin Zitt. Der Eintritt ist frei.

Gleich dreimal gibt es dieses Jahr ein „Christmas Special“ von Trompeter und Club-Kurator Thomas Siffling - am Sonntag, Montag und Dienstag, 11. bis 13. Oktober, jeweils 20 Uhr. Für alle drei Konzertabende gilt indes: „Aktuell leider ausverkauft. Kontaktieren Sie uns für die Warteliste“, wie das Ella & Louis notiert.

Übersicht: ellalouis.de

Marilyn Mazur Group, „Magic Box“:

Kabarettist Fatih Çevikkollu macht „Zoom“ in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Sein neues Programm „Zoom“ stellt Kabarettist Fatih Çevikkollu am Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus vor. Dieses Solo „ist das analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte: Es wärmt, unterhält und bringt dich zum Lachen“, schreibt die Klapsmühl'. Karten kosten bei eventim.de 23,25 Euro (Selbstausdruck). Im Spielplan: klapsmuehl.eu

FREITAG

US-Star Suzi Quatro rockt im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. In den 1970er Jahren feierte Rock-Star Suzi Quatro mit Hits wie „Stumblin’ In“ oder „Can the Can“ Welterfolge, insgesamt verkaufte sie über als 55 Millionen Tonträger. Vergangenes Jahr veröffentlichte die Musikerin ihr jüngstes Album „The Devil in Me“ („Der Teufel in mir“) - und wie sich dieser Rock-Teufel auf der Bühne austobt, können die Fans der US-amerikanischen Musikerin am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten bezeugen. Tickets kosten zwischen 64,85 und 81,91 Euro (Selbstausdruck). Rosengarten-Kalender: mcon-mannheim.de

Suzi Quatro, „Can The Can“:

Italienische Tanzensembles gastieren bei Ludwigshafener Festspielen

Ludwigshafen. Choreographien von Norge Cedeño Raffo und Danièle Desnoyers zeigt der Tanzabend „Double Side“, mit dem die italienischen Ensembles Fondazione Nazionale della danza (FND), Aterballetto und Fondazione Arturo Toscanini am Freitag und Samstag, 9. und 10. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr bei den Ludwigshafener Festspielen im Pfalzbau-Theater gastieren. Desnoyers Kreation fürs Aterballetto entsteht zu einer Suite des italienischen Komponisten Federico Gon; Raffo gestaltet zu Arvo Pärts „Stabat Mater“ ein „schmerzvolles Werk zum Thema Abschied“, erläutert das Programm. Karten kosten zwischen 24 und 42 Euro (Ermäßigungen sind verfügbar). Am Freitag, 21.30 Uhr, gibt es ein After-Show-Konzert mit der Band Britannia Theatre (Eintritt: 19 Euro, ermäßigt elf Euro, freier Einlass für Gäste der Abendvorstellung). Nach der Samstagvorstellung findet gegen 21.30 Uhr ein Feuerwerk zum Abschluss der diesjährigen Festspiele statt. Stückinfos: theater-im-pfalzbau.de

FND/Aterballetto, „Stabat Mater“ von Norge Cedeño Raffo:

Hip-Hop-Künstler Umse rappt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Ruhrpott-Rapper Umse stattet der Alten Feuerwache Mannheim am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Zuge seiner „Guck ma einer an“-Tour einen Konzertbesuch ab. Ins „Séparée“ führt seine Fans dabei das neueste, diesen Sommer erschienene Album des Hip-Hop-Künstlers – bei dem er dieses Mal neben den Texten auch für sämtliche Beats verantwortlich zeichnete. An der Abendkasse kostet der Eintritt 26 Euro, im Online-Vorverkauf 25,20 (plus Gebühr). Mehr: altefeuerwache.com

Eintanzhaus zeigt Jonas-Frey-Choreografie „Deciphered“

Mannheim. Eine Choreographie für vier Tanzende, die sowohl im urbanen als auch im zeitgenössischen Tanz zu Hause sind, ist Jonas Freys Arbeit „Deciphered“, die am Freitag und Samstag, 9. und 10. September, jeweils 20 Uhr, im Mannheimer Eintanzhaus aufgeführt wird. Das Stück dekonstruiert das Tanzformat des „Cipher“ (ein Kreis als Ort des tänzerischen Dialogs) und verschiebt den Fokus vom Einzelnen auf die Gruppe. Karten kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro. Karten: eintanzhaus.de

Mannheimer Punkrock-Band Schroff spielt im Weinheimer Café Central

Weinheim. Da dürfte es ordentlich Schalldruck auf die Ohren geben: Die Mannheimer Band Schroff tritt am Freitag, 8. Dezember, bei einem Punkrock-Abend im Weinheimer Café Central auf. Das Vorprogramm bestreiten die Kollegen von Jolphin und Reeves. Los geht’s um 20 Uhr. Konzertkarten sind für Vorverkauf für elf Euro, an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich. Tickets: oveyourartist.com

Komödie „Samenspender gesucht!“ feiert Premiere am Ostadt Theater in Mannheim

Mannheim. Nachdem sie infolge ihrer Trennung von Stefan mit dem Thema „Männer“ erstmal durch ist, sucht Emma auf andere Weise einen potentiellen Erzeuger für ihren noch ebenso potentiellen Nachwuchs. Wie sich die Ereignisse dabei bald überschlagen, das schildert die Komödie „Samenspender gesucht! Ich will ein Kind von dir!“ von Kay Kruppa und Frank Pinkus, die in der Regie von Joachim Goltz am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Oststadt Theater Premiere feiert. Karten (zu 30 Euro) können über die Theaterhomepage bestellt werden. Die nächste Vorstellung steht am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, auf dem Spielplan. Mehr dazu: oststadt-theater.de

Mannheimer 7er Club holt US-Punkrock-Band The Turbo A.C.'s auf die Bühne

Mannheim. Die New Yorker Punkrock-Band The Turbo A.C.'s gibt sich am Freitag, 9. Dezember, im Mannheimer 7er Club die Ehre. Als Gäste der Formation, die schon mit so illustren Kollegen wie Dropkick Murphys, Turbonegro oder The Hellacopters tourte, ist unter anderem die deutsche Punk'n'Roll-Gruppe Christmas mit von der Partie. Die Verstärker werden ab 20 Uhr aufgedreht. Karten kosten bei eventim.de 21,42 Euro (Selbstausdruck). Kartenlink: eventim.de

Gitarrist Jens Filser und Sängerin Brenda Boykin bei Pfingstbergblues zu Gast

Mannheim. Den Gitarristen Jens Filser und die Jazzsängerin Brenda Boykin können die Macher der Konzertreihe Pfingstbergblues am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, in der Mannheimer Pfingstbergschule begrüßen. Begleitet werden die beiden von Keyboarder Dirk Schaadt und Schlagzeuger Mickey Neher-Warkocz. Tickets kosten 18 Euro, ermäßigt 16 Euro und können online bestellt werden. An der Abendkasse beträgt der Einlass 20 Euro. Reservierungslink: pfingstbergblues.de

SAMSTAG

Nationaltheater-Stadtensemble bringt Winter in den Stadtteil Franklin



Mannheim. Das Mannheimer Stadtensemble des Nationaltheaters widmet sich am Samstag, 10. Dezember, in zwei Vorstellungen um 18 und 19.30 Uhr im zweiten Teil seines „Vier Jahreszeiten“-Zyklus dem Thema Winter. Ein Jahr lang sollen durch Gespräche, Workshops und künstlerische Experimente mit neuen und alten Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils Franklin herausfinden, wie sich eine Gemeinschaft bildet, welche Hoffnungen und Herausforderungen neue Wohnorte mit sich bringen. Als Inspirationsquelle dient die Natur. In der Winter-Performance soll ihre Veränderung für die Tabus in einer Gemeinschaft, das Unausgesprochene und Nichtgerngesehene stehen. Treffpunkt für die beiden Open-Air-Performances ist die Franklin-Schule (Wasserwerkstraße Ecke Monroe Street). Karten unter nationaltheater-mannheim.de.

Mannheimer Schatzkistl bietet Großstadt-Lieder und Weihnachtkabarett

Mannheim. „Adieu, Berlin!“ sagt das in der Hauptstadt ansässige Singer-Songwriter-Duo Magdalena Ganter und Max Prosa am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, bei seinem Konzertabend im Mannheimer Schatzkistl. Begleitet werden die beiden dabei von Simon Steger am Klavier und Ladis Cinzek am Cello. Karten kosten im Webshop 24,50 Euro (Selbstausdruck).

„Wünschen kann man sich alles!“, stellt Musikkabarettistin Madeleine Sauveur mit ihrem neuen Weihnachtsprogramm fest, das sie am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, im Schatzkistl vorstellt. Für die musikalische Begleitung, Komposition und Arrangements zeichnet Clemens Maria Kitschen verantwortlich. Karten dafür gibt’s online zum Selbstausdrucken für 22,50 Euro. Programmübersicht: schatzkistl.de

Bonez MC und RAF Camora machen Tour-Stopp in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. „Palmen aus Plastik 3“ heißt das dritte Erfolgs-Album, das der deutsche Rapper Bonez MC und sein österreichischer Counterpart RAF Camora zusammen aufgenommen und diesem September veröffentlicht haben. Auf der Tour zu ihrem neuen Werk machen die beiden Hip-Hop-Musiker am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena Station. Karten gab es im Webshop des SAP Arena zuletzt noch in der Sitzplatzkategorie für 56,90 Euro (Abholung). Die Tickethotline der SAP Arena hat die Nummer 0621/18190333. Mehr: saparena.de

Bonez MC & RAF Camora, „Letztes Mal“:

Jonathan-Zelter-Konzerte im Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Beide „Exklusiv Unplugged“-Konzerte, die Sänger und Songschreiber Jonathan Zelter am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, im heimischen Mannheimer Capitol gibt, sind bereits ausverkauft.

Theater Heidelberg präsentiert „Island“-Tanzabend nach Shakespeare

Heidelberg. Zur deutschen Erstaufführung von „Island“, ein Tanzabend mit Chor, der von Shakespeares Drama „Der Sturm“ inspiriert wurde, öffnet sich am Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, der Premierenvorhang im Maguerre-Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg. 2016 hatte der Leiter des Dance Theatre Heidelberg (DTH), Iván Pérez, „Island“ in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Grzegorz Bral und dem Song of the Goat Theatre in Polen choreografiert. „Die ausdrucksvollen Körperbewegungen auf der Bühne werden von mehrstimmigen Gesängen der Komponisten Jean-Claude Acquaviva und Maciej Rychły mit Liedtexten von Alicja Bral begleitet“, so das Theater. Für die Premiere gab es zuletzt nur noch wenige Restkarten in den Kategorien zwischen 30 und 41 Euro, ermäßigt von 15 bis 20,50 Euro.

Alle Infos: theaterheidelberg.de

Komiker-Kumpel Badesalz führen „Kaksi Dudes“-Programm im Capitol auf

Mannheim. „Kaksi Dudes“ ist der finnisch Ausdruck für „zwei Kumpels“, verrät die Homepage des Mannheimer Capitol, wo das hessische Komiker-Duo Badesalz am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, sein aktuelles Liveprogramm unter nämlichen Titel präsentiert. Dabei zeigen sich Henni Nachtsheim und Gerd Knebel von gewohnt gewinnender Seite: „schräg, witzig und natürlich hessisch.“ Tickets für die Show sind für 32,40 oder 35,40 Euro erhältlich (Tel. 0621/33673331), online kosten sie 34,90 oder 37,90 Euro (plus Versand). Mehr: capitol-mannheim.de

Mannheimer Theater Oliv gestaltet Audrey-Hepburn-Abend

Mannheim. Mit einem Star der Goldenen Ära Hollywoods setzt sich das Mannheimer Theater Oliv in seiner neuesten Produktion auseinander: „Niemals ganz allein mit Audrey Hepburn“ heißt das Stück von und mit Valentina Sadiku und Boris Ben Siegel, das am Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr in dem Theater am Alten Messplatz Premiere feiert. Tickets gibt es online für 14,10 Euro, ermäßigt zehn Euro (plus Gebühr). Die nächste Vorstellung ist am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr. Zum Stück:

theateroliv.de

Mannheimer Zimmertheater geht mit „Sindbad“ auf märchenhafte Abenteuerreise

Mannheim. Ein orientalisches Märchen aus „1001 Nacht“ erzählt das Mannheimer Zimmertheater mit seinem neuen Stück „Sindbad“, das am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr Premiere hat. Diese „unterhaltsame Abenteuergeschichte für die ganze Familie wurde extra für das Zimmertheater der Freilichtbühne Mannheim e.V. erstellt und neu erzählt“, teilt das Theater mit. Regie führt Cornelia Bundschuh. Tickets kosten 13 Euro, für Kinder acht Euro. Online gab es zuletzt keine Premierenkarten mehr, eventuell sind welche an der Tages- bzw. Abendkasse erhältlich. Das Kassenhaus ist unter Tel. 0621/7628100 oder per E-Mail an tickets@flbmannheim.de zu erreichen. Theaterhomepage: flbmannheim.de

Singer-Songwriter Johannes Falk tritt in Heidelberger Karlstorbahnhof auf

Heidelberg. Heimspiel für Johannes Falk: Der Singer-Songwriter und seine Band treten am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof auf. „So nah wie möglich“ am Publikum spielt der Musiker (der auch Songs für Künstler und Künstlerinnen wie Peter Maffay, Max Giesinger, Laith Al-Deen und Mogli geschrieben hat) auf seiner aktuellen Tour, die ihn quer durch Deutschland führt und sich an seiner jüngsten „Acoustic Sessions“-EP orientiert. An der Abendkasse kostet der Eintritt zum „Johannes Falk und Gäste“-Konzert 24 Euro, im Webshop 23 Euro (plus Gebühr). Konzertlink: karlstorbahnhof.de

SONNTAG

Mannheimer Bläserphilharmonie gibt Nikolauskonzert im Rosengarten

Mannheim. Bei ihrem Nikolauskonzert spielt die Mannheimer Bläserphilharmonie am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, im Mannheimer Rosengarten unter Leitung von Miguel Ercolino Werke des britischen Komponisten Ralph Vaughan Williams und seines US-amerikanischen Nachnamens-Vetters, des Hollywood-Erfolgskomponisten John Williams („Star Wars“, „Harry Potter“). Der britische Williams wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden, der amerikanische feiert seinen 90. Geburtstag. Solist an der Violine ist Joel Bardolet. Karten kosten zwischen 14 und 30 Euro, ermäßigt zwischen sieben und 15 Euro, für Kinder bis einschließlich acht Jahren einheitlich fünf Euro (jeweils plus Gebühr). Veranstaltungshinweise: mcon-mannheim.de

Mannheimer Konkordien-Kantorei lässt weihnachtliche Musik erklingen

Mannheim. Die Chorsängerinnen und -sänger der Konkordien-Kantorei geben am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, unter dem Titel „O Freude über Freude“ ein Weihnachtskonzert in der Mannheimer CityKirche Konkordien. Dabei erklingt neben der doppelchörigen Messe von Frank Martin auch adventliche und weihnachtliche Chormusik von Hammerschmidt, Cornelius, Reger, Mendelssohn Bartholdy und anderen. Die Leitung hat Heike Kiefner-Jesatko. Sopranistin Eva Maria Simonis und Organist Wolfram Koloseus bereichern das Konzert mit Mozarts „Exultate jubilate“. Karten kosten im Webshop zwischen zwölf und 25 Euro, ermäßigt zwischen neun und 15 Euro. Homepage: www.konkordien-kantorei.de/

MONTAG

Sascha im Quadrat feiert Jubiläum mit Gringo Mayer, Céline Bouvier und Schlagertanten

Mannheim. Ein rundes musikalisches Jubiläum gilt es am Montag, 12. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol gebührend zu feiern: Seit zehn Jahren gibt es das Konzertformat Sascha im Quadrat, bei dem die Sänger Sascha Krebs und Sascha Kleinophorst zusammen mit Gitarrist Christof Brill und Keyboarder Frank Schäffer immer wieder neue Gäste begrüßen. Am Festabend mit dem programmatischen Titel „Die große Wintersause zum Geburtstag“ sind es Dragqueen Céline Bouvier und ihre Party-Spaß-Band Schlagertanten sowie Indie-Mundart-Blueser Gringo Mayer, die mit zu den Mikrofonen und Instrumenten greifen. Karten kosten 25 oder 29 Euro, im Online-Verkauf 26 oder 31,50 Euro (zum Selbstausdrucken). Mehr: capitol-mannheim.de

Österreichischer Musiker Ferdinand kommt in Alte Feuerwache Mannheim

Mannheim. Seinem Alter Ego Left Boy hat Ferdinand Sarnitz Tschüss gesagt, um – unter dem kompakten Namen Ferdinand – zu seinem Musiker-Selbst zurückzukehren. Mit neuen Material (und seinen Lieblingssongs) ist der österreichische Rapper, Sänger und Produzent am Montag, 12. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim zu Gast. Für den Support sorgt Musiker-Kollege I am TIM. An der Abendkasse kostet der Eintritt 39 Euro, im Webshop 35,35 Euro (plus Gebühr). Feuerwache-Vorschau: altefeuerwache.com

Ferdinand fka Left Boy, „Das ist Liebe!“:

DIENSTAG

Auftritt von Some Sprouts in Alter Feuerwache entfällt

Mannheim. Der Auftritt der Indie-Band Some Sprouts, der für Dienstag, 13. Dezember, in der Alten Feuerwache in Mannheim geplant war, entfällt aus gesundheitlichen Gründen. Bereits gekaufte Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden, informiert die Feuerwache. Die Rückabwicklung bei Online-Kunden erfolgt demnach automatisch.

Django Asül gibt Jahresrückblick in Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Zu seinem satirischen Jahresrückblick lädt Kabarettist Django Asül am Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol ein. „Rückspiegel“ hat er sein Programm genannt: „Mit bissigem Blick, urkomischen Wortwitz und wie immer energiegeladen nimmt Django Asül die Ereignisse der letzten zwölf Monate ins Visier“, verrät die Veranstaltungs-Vorschau. Tickets gibt es für 27,20 oder 30,50 Euro (Hotline: 0621/3367333), im Webshop sind sie für 29,70 oder 33 Euro (bei Selbstausdruck) erhältlich. Mehr: capitol-mannheim.de

„Mannheim Moves“ präsentiert Musik prägender Jazzmusiker

Mannheim. Gleichsam eine musikalische Zeitreise können die Besucherinnen und Besucher beim „Tuezzday“ der IG Jazz Rhein-Neckar am Dienstag, 13. Dezember, um 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus erleben: Im Rahmen der Reihe „Impulsive Jazz – Klang neuer Orte“ spielen Mannheimer Musiker dort Kompositionen von Künstlern wie Wolfgang Lauth, Hans Dotter Laib oder Fritz Hartschuh, die die Freiheit des Jazz in den Nachkriegsjahren ins Rhein-Neckar-Delta trugen. Martin Simon (Bass), Claus Kiesselbach (Vibraphon), Kristof Körner (Schlagzeug), Tobias Langguth (Gitarre), Alberto Menendez (Saxofon) und Johannes Stange (Trompete) musizieren bei diesem Konzert unter dem Titel „Mannheim Moves“. Karten kosten online 18,60 Euro, ermäßigt 13,10 Euro (zum Selbstausdrucken). Mehr: ig-jazz.de

MITTWOCH

Mannheimer Musikhochschule und Kurpfälzisches Kammerorchester konzertieren in Epiphaniaskirche

Mannheim. Solistinnen und Solisten sowie der Kammer- und Hochschulchor der Musikhochschule Mannheim geben am Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester (KKO) ein Konzert in der Epiphaniaskirche im Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Aufgeführt werden Bachs „Magnificat“ und Händels „Dixit Dominus“. Die Leitung hat Dirigent Tristan Meister. Im Webshop gibt es Karten zum Normaltarif für 20 Euro (plus Gebühr). Karten:

reservix.de

Kabarettist Frederic Hormuth lässt in Mannheimer Klapsmühl' das Jahr Revue passieren

Mannheim. „Wie war’s für dich?“, fragt Kabarettist Frederic Hormuth bei seinem Jahresrückblick, den er ab Mittwoch, 14. Dezember (bis zum 18. Dezember) in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus präsentiert. Was es 2022 alles gab? „Frische Skandale, neue Spinner und jede Menge Absurditäten wie 9-Euro-Punker auf Sylt, oder ein Deutschland, das zuverlässiger den letzten Platz beim ESC liefert als Waffen in die Ukraine.“ Hier unser Vorab-Interview mit dem Wahl-Heppenheimer. Die Startvorstellung am Mittwoch beginnt um 20 Uhr, Karten kosten im Webshop 24,10 Euro, ermäßigt 18,60 Euro (Selbstausdruck). Mehr: klapsmuehl.eu

Konzert von Rock-Band Molly Hatchet im Musiktheater Rex verschoben

Bensheim. Um ein Jahr, auf den 6. Dezember 2023, wurde das Konzert der US-amerikanischen Southern-Rock-Band Molly Hatchet verschoben, das am Donnerstag, 8. Dezember, im Bensheimer Musiktheater Rex stattfinden sollte.