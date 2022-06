Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region: Tempo, Glamour und große Erzählungen

In den nächsten Tagen zeigt die Metropolregion wieder, was sie kulturell zu bieten hat. Von Rocky Horror Show bis Rafik Schami; von brasilianischem Metal bis zu Pferden in der Wüste - ein Überblick auf spannende Termine.

Mannheimer Nationaltheater zeigt zweiteiligen „Speed“-Tanzabend

Mannheim. „Speed“ - Geschwindigkeit - heißt ein zweiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Tanzintendant Stephan Thoss und dem ehemaligen Béjart-Tänzer und Choreografen Andonis Foniadakis, der am Samstag, 2. Juli, 20 Uhr, am Mannheimer Nationaltheater (NTM) Premiere feiert. Und wie der Titel nahelegt, dreht sich bei dem Doppelabend tatsächlich alles um die Geschwindigkeit. Während Thoss hier mit „Short Play“ eine neue Uraufführung für das Ensemble kreiert, zeigt Gastchoreograf Foniadakis seine 2014 entwickelte Arbeit „Kosmos“ im Schauspielhaus: „Das Tanzstück begeistert durch ein unvorstellbar hohes Tempo und gleicht einem Fest der Menschlichkeit und ihrer Schönheit in einem Zustand purer Energie“, schreibt das NTM hierzu.

In „Short Play“ wiederum umkreist Thoss „die Lebensgefühle, die das urbane Leben und der Druck mit sich bringen, vieles gleichzeitig und schnell erledigen und erleben zu müssen.“ Mitgetragen werde dabei die Erkenntnis, dass der Mensch in den großen Kreislauf von Geburt und Tod, Leben und Sterben, Ankommen und Abschied eingebettet ist. Vor Beginn gibt es um 19.30 Uhr eine Kurzeinführung im Unteren Foyer. Der Eintritt kostet zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro. Das NTM-Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/1680150.

Über den Tanzabend informiert das Nationaltheater auch hier

„Richard O’Brien’s Rocky Horror Show“ bringt Musical-Glamour in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Tempo, Glamour und jede Menge Sexappeal bringt das Musical „Richard O’Brien’s Rocky Horror Show“ bei drei Vorstellungen mit in den Mannheimer Rosengarten. Für die erste hebt sich am Mittwoch, 6. Juli, um 19.30 Uhr der Vorhang im Mozartsaal. Zu Dauerbrenner-Hits wie „The Time Warp“ und „Sweet Transvestite“ darf dann wieder nach Herzenslust mitgesungen und -getanzt werden. Als Erzähler ist in Mannheim erneut Schauspieler Sky du Mont mit von der Partie. Die weiteren Aufführungen finden am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Juni, gleichfalls um 19.30 Uhr statt. Tickets für die Gastspiele waren bei eventim.de zuletzt noch in den Normalpreiskategorien ab 60,40 Euro (plus Versand) erhältlich.

Alle Infos rund um das Kult-Musical gibt es an dieser Stelle

The Australian Pink Floyd Show gastiert in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Inzwischen sind sie selbst schon über 30 Jahre im Geschäft, die Mitglieder der wohl weltweit bekanntesten Pink-Floyd-Tribute-Band namens The Australian Pink Floyd Show. Mit ihrer 13. großen Hallen-Produktion sind die Australier am Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena zu Gast. „All That You Feel“ heißt das neue Programm, in dem die Gruppe die größten Hits der Alben „Meddle“, „The Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ und „The Wall“ sowie weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd präsentiert. Die SAP-Arena-Tickethotline ist unter 0621/18190333 zu erreichen. Online kosten Karten zwischen 50,80 und 64,60 Euro (Abholung).

Mehr Infos gibt es direkt bei der SAP Arena

Rafik Schami erzählt beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark

Mannheim. Der große Erzähler Rafik Schami ist am Samstag, 2. Juli, 20 Uhr, beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark zu Gast. An diesem Abend auf der Seebühne will er sein Publikum mit auf einen poetischen Spaziergang durch seine Geschichten nehmen, verrät die Programmankündigung: „Schami wird preisgeben, wie er von der legendären Scheherazade gelernt hat Geschichten zu erfinden und warum sein Sternzeichen der Regenbogen ist, dessen Farben er alle benutzt, um in Worten zu malen.“ Karten für die Veranstaltung mit dem vielfach preisgekrönten Erzählkünstler und Schriftsteller waren online zuletzt noch in der Kategorie für 14,50 Euro (plus Gebühr) verfügbar.

Mehr zur Veranstaltung und zum Ticketerwerb gibt es an dieser Stelle

Kurpfälzisches Kammerorchester spielt bei Sommerfest am Museum Zeughaus

Mannheim. Ein gemeinsames Sommerfest feiern die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen und das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) – das dieses Jahr überdies sein 70. Jubiläum begeht - am Samstag, 2. Juli, ab 16 Uhr, auf dem Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus. Das KKO spielt dabei beschwingte Musik von Mozart bis zu Tango-Nuevo-Legende Astor Piazzolla. Daneben gibt es unter anderem exklusive Führungen hinter die Museumskulissen und einen Aktionsparcours für Kinder und Familien. Die Teilnahme am Sommerfest-Programm ist kostenfrei.

Die Details zur Veranstaltung lassen sich hier einsehen

Planetarium lädt zu „Jazz & Wein“-Konzert mit Juliana Blumenschein

Mannheim. Zu einem hochmusikalischen „Jazz & Wein“-Special lädt das Mannheimer Planetarium am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr in seinen Kuppelsaal ein. Die deutsch-brasilianische Sängerin und Songschreiberin Juliana Blumenschein präsentiert dort zusammen mit ihrer Band – Florin Küppers an der Gitarre und Jan Dittmann am Kontrabass – eine Fusion aus brasilianischen Rhythmen und modernen Jazzklängen.

Das erste Set spielt die Formation im Saal, danach gibt es bei schönem Wetter draußen, begleitend zum Weinausschank, den zweiten Konzertteil. Karten für das von Jazztrompeter Thomas Siffling kuratierte Konzert, das im Rahmen der „Live@Planetarium“-Reihe und in Zusammenarbeit mit der Winzergenossenschaft Schriesheim ausgerichtet wird, kosten 28 Euro, ermäßigt 22 Euro. Im Preis sind ein Aperitif und ein Glas Wein inbegriffen. Infos gibt es unter Tel. 0621/415692, Karten unter Tel. 0351/30708010. Beim Online-Kauf kommt eine Gebühr hinzu.

Weitere Information und der direkte Link zum Ticketshop finden sich hier

Pferde-Show „Cavalluna“ mit „Legende der Wüste“ in SAP Arena

Mannheim. Eine „Legende der Wüste“ lässt die Pferde-Show „Cavalluna“ am kommenden Wochenende bei gleich drei Vorstellungen in der Mannheimer SAP Arena Wirklichkeit werden. 59 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble wirken an dem Programm mit, das die Geschichte der Prinzessin Samira erzählt, die zur Königin gekrönt werden soll.

Die pompöse Zeremonie wird jedoch von ihrem bösen Cousin Abdul vereitelt, woraufhin „ein spektakuläres Abenteuer um den Kampf zwischen Gut und Böse beginnt“, wie es in der Show-Beschreibung heißt. Am Samstag, 2. Juli, finden die ersten beiden Vorstellungen um 15 und um 20 Uhr statt, die dritte am Sonntag, 3. Juli, um 14 Uhr. Karten kosten via SAP-Arena-Ticketsystem im Normaltarif zwischen 41,40 und 81,40 Euro (Abholung), Ermäßigungen sind verfügbar. Die SAP-Arena-Tickethotline hat die Rufnummer 0621/18190333.

Zur den „Cavalluna“-Events auf der Homepage der SAP Arena gelangt man hier

Mannheimer Freilichtbühne zeigt Kult-Komödie „Schtonk!“

Mannheim. Ein auf Nazi-Devotionalien spezialisierter Hochstapler, der Hitler-Tagebücher fälscht und ein abgehalfterter Klatschreporter der einen sensationellen Coup wittert: Filmregisseur Helmut Dietl hat auf Grundlage des „Stern“-Skandals von 1983 die satirische Kult-Komödie „Schtonk!“ geschaffen, welche die Mannheimer Freilichtbühne nun in der von Marcus Grube dramatisierten Fassung aufführt. Die Premiere der Inszenierung von Markus Muth ist am Samstag, 2. Juli, 20 Uhr. Karten kosten 17 Euro. Das Kassenhaus der Freilichtbühne ist unter der Telefonnummer 0621/7628100 oder per E-Mail an tickets@flbmannheim.de zu erreichen. Im Webshop kommt eine Gebühr zum Kartenpreis hinzu.

Weitere Infos zum Stück, zu den Tickets und weiteren Aufführungsterminen

Pfingstberger Bluestage präsentieren geballte Stimmkraft

Mannheim. „Geballte Frauenbluespower“ ist bei den Pfingstberger Bluestagen auf der „Red House“-Bühne an der Mannheimer Pfingstbergschule angesagt. Denn dort bittet die in der Rhein-Neckar-Region wohlbekannte und stets gern gehörte Elville Blues Band am Freitag, 1. Juli, die Jazz-, Blues-, Soul und Gospel-Sängerin Jessica Born ans Mikrofon. Anschließend musiziert in einem zweiten Konzertteil die Schweizer Vokalistin und Songschreiberin Manu Hartmann zusammen mit ihrer Band.

Tags darauf, am Sonntag, 2. Juli, steht den Bluestagen zunächst ein Auftritt der Mannheimer Musiker Kevin Holloway & The Blues Bums ins Haus, gefolgt von Rock 'n' Roll-Blues mit der Nick Woodland Band. Der ersten Auftritte beginnen jeweils um 19 Uhr, die zweiten um 21 Uhr. Die Abendkarte kostet 30 Euro, die Wochenendkarte 50 Euro und die Festivalkarte 90 Euro.

Kartenreservierungen können hier vorgenommen werden

Hochschul-Jazz erklingt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Erneut öffnen sich die Pforten der Alten Feuerwache in Mannheim für die Jazz Lounge, bei der die Jazz-/Popularmusik-Studierenden der hiesigen Musikhochschule ihre konzertanten Abschlussprüfungen absolvieren - sei es als Solisten, als Bandleader, Komponisten oder Arrangeure. Dafür werden allenthalben aufwendige Besetzungen zusammengestellt, die ansonsten nirgendwo in dieser Form zu erleben sind. Am Montag, 4. Juli, spielt um 18.30 Uhr Trompeter Lukas Haber und um 20 Uhr Saxofonist David Sanwald. Am Dienstag, 5. Juli, ist um 18 Uhr David Münch (Percussion) und um 19.30 Uhr Jan Henning Dittmann am Kontrabass zu erleben. Der Eintritt zu den Jazz-Lounge-Veranstaltungen ist frei.

Details zum Feuerwache-Programm gibt es auf deren Homepage

Ausstellung zeigt Arbeiten von Mannheimer Nationaltheater-Fotograf

Mannheim. 37 Jahre lang ist Hans Jörg Michel Theaterfotograf am Mannheimer Nationaltheater (NTM) gewesen – zum Ende der Spielzeit 2021/22 verabschiedet er sich nun in den Ruhestand. Einen Überblick über sein umfassendes künstlerisches Schaffen gibt eine Ausstellung, die ab kommendem Wochenende im NTM-Spielhaus am Goetheplatz gezeigt wird und sich dabei in ihrer Hängung an den architektonischen Besonderheiten des gesamten Oberen und Unteren Foyers orientiert. Das NTM notiert dazu: „Hans Jörg Michel, der seit den 80-er Jahren einer der bedeutendsten Theaterfotografen Deutschlands ist, hat u.a. das Nationaltheater Mannheim über 37 Jahre lang begleitet und dokumentiert und dabei viele große Persönlichkeiten der Kultur-, Politik- und Theaterlandschaft auf und hinter der Bühne dargestellt.“

Michel selbst bietet zur Ausstellung, die vom 1. bis zum 30. Juli zu sehen sein wird, mehrere Führungen an. Die erste findet am Samstag, 2. Juli, um 15 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei, um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an nationaltheater.kasse@mannheim.de wird gebeten. Die Schau ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn und danach geöffnet.

Weitere Infos und Führungstermine finden sich hier

Port 25 eröffnet Ausstellung mit Vetter-Stiftungspreisträger Francisco Klinger Carvalho

Mannheim. In der Mannheimer Galerie Port 25 – Raum für Gegenwartskultur wird am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, eine Ausstellung von Francisco Klinger Carvalho eröffnet, dem Preisträger des Mannheimer Kunstpreises der Heinrich-Vetter-Stiftung. Mit der Auszeichnung unterstützen die Stadt Mannheim und die Stiftung Künstlerinnen und Künstler, die in der Metropolregion leben und wirken. Dieses Jahr wurde der Preis für plastische Werke und Installation ausgelobt.

Eine Hauptarbeit der Ausstellung ist die Klanginstallation „Amazonia: Symphonie einer Erinnerung“, die der 1966 in Brasilien geborene, multimedial arbeitende Künstler Carvalho bereits mehrfach in anderer Anordnung und in verschiedenen Kontexten gezeigt hat. Die Arbeit geht nach Port-25-Informationen zurück auf seine Erfahrungen als junger Aktivist in Brasilien in den 1980er Jahren. Die Schau wird bis zum 14. August gezeigt.

Außerdem wird gleichzeitig auch „Heimspiel 3“ eröffnet, die neueste Ausgabe einer Ausstellungsreihe mit Kunstankäufen des Kulturamtes Mannheim. Sie ist bis zum 31. Juli im Port 25 zu sehen.

Weiteres zur Galerie und den Ausstellungen

Wagner-Verband richtet Sommerkonzert in Mannheimer Pfingstbergkirche aus

Mannheim. Ein Sommerkonzert richtet der Mannheimer Richard-Wagner Verband am Samstag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Pfingstbergkirche (Waldblick 30) im Stadtteil Pfingstberg aus. Karten für die Veranstaltung unter dem Titel „Ein schöner Sommerabend“ gibt es unter der Rufnummer 0621/893417.

Der Richard-Wagner-Ortsverband im Internet

Heidelberger Schlossfestspiele bieten Rock- und Musical-Klänge

Heidelberg. Heiß hergehen dürfte es bei den Schlossfestspielen des Heidelberger Theater am Donnerstag, 30. Juni, 19 Uhr auf dem Sonnendeck der Bäderterrasse. Denn dort bietet die Band Krüger Rockt! nicht weniger als „die ultimative Rock’n’Roll-Show“, wie der Spielplan verspricht. Die Restkarten für das Konzert unter dem Dach der Festspielreihe „Tête-à-Tête mit der freien Szene“ kosten 19 Euro, ermäßigt, 9,50 Euro.

Nachdem für die vorangegangenen Vorstellungen „ausverkauft“ vermeldet wurde, waren für die Aufführung des Tanztheater-Stücks „Warten auf die Barbaren“ nach dem gleichnamigen Roman von J. M. Coetzee am Donnerstag, 30. Juni, 20.30 Uhr, im Dicken Turm, zuletzt zumindest noch wenige Restkarten verfügbar; (Rest-)Tickets sind aktuell auch noch die nächsten Termine am Freitag, Samstag und Sonntag, 1., 2. und 3. Juli, jeweils 20.30 Uhr, erhältlich. Die Karten kosten 30 oder 35 Euro, ermäßigt 25 oder 30 Euro.

Musik auf der Bäderterrasse gibt es wieder am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, mit dem Trio Confluence, das zur „Summertime für Flöte, Gitarre und Cello“ bittet. Karten für das sommerliche Konzert kosten 19, ermäßigt 9,50 Euro. Weiter geht es am selben Ort, in der selben Reihe und zu denselben Karten-Konditionen am Samstag, 2. Juli, 19 Uhr, mit dem Heidelberger Singer-Songwriter Johannes Falk und seiner Band.

Zu einer heiteren Musiktheater-Wiederaufnahme öffnen sich am Samstagabend um 20.30 Uhr die Schlosshof-Tore, hinter denen das Publikum „Im weißen Rössl“ empfangen wird. Die musikalische Leitung der Inszenierung haben Johannes Zimmermann und Hanna Pyo, die Regie führt Felix Seiler. Karten für die erste Aufführung des Singspiels frei nach dem Lustspiel von Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg sind in den Preiskategorien von 25 bis 56 Euro, ermäßigt von 20 bis 51 Euro erhältlich. Die nächsten Vorstellungen stehen am Dienstag, 5. Juli, und am Mittwoch, 6. Juli, jeweils 20.30 Uhr, auf dem Spielplan. Hier kosten die Tickets im Normaltarif jeweils zwischen 20 und 51 Euro.

Am Sonntag, 3. Juli, 17 Uhr, wird wieder das Kinderstück „Die verzauberten Brüder“ im Englischen Bau gezeigt, wofür zuletzt noch Restkarten (16 Euro, ermäßigt 9,50 Euro) erworben werden konnten. Letzte Karten gab es auch noch für die „Shakespeare in Love“-Aufführung am selben Tag um 20.30 Uhr im Schlosshof – und zwar in der Stehplatz-Kategorie für zwölf, ermäßigt sieben Euro.

Alle Informationen rund um die Heidelberger Schlossfestspiele gibt es an dieser Stelle

Musketiere singen und fechten im Pfalzbau-Theater

Ludwigshafen. „Einer für alle, alle für einen!“, heißt es wieder am Ludwigshafener Theater im Pfalzbau, das am Freitag, 1. Juli, 19.30 Uhr, und am Samstag, 2. Juli, 14.30 Uhr, „3 Musketiere – Das Musical“ aufführt. Musik und Texte stammen von Rob Bolland und Ferdi Bolland, dramatisiert wurde Alexandre Dumas' weltberühmter Abenteuerroman von Autor André Breedland. Das Stück in der Regie von Iris Limbarth und unter der musikalischen Leitung von Frank Bangert ist eine Eigenproduktion mit dem Ensemble des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen.

„Mit eindrucksvollen Fechtszenen, ergreifenden Balladen, historisch anmutenden Kostümen und beeindruckenden Choreographien bietet die Inszenierung spannende Unterhaltung für alle Altersgruppen“, kündigt das Pfalzbau-Theater an. Karten für Freitag kosten zwischen 17 und 29 Euro, im Familienpaket zwischen 39 und 77 Euro. Für die Nachmittagsvorstellung am Samstag gilt ein Einheitspreis von 19, ermäßigt elf Euro. Kartenbestellungen können per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 vorgenommen werden.

Weitere Stückinfos hält das Theater unter diesem Link bereit

Jazztage in Hemsbach mit US-Bassisten-Legende Ron Carter sowie El Nene und Arp Frique

Hemsbach. Ihre gemeinsam ausgerichteten Jazztage präsentieren das in Weinheim ansässige Café Central und die Beyond Blue Connection vor der prächtigen Kulisse des Hemsbacher Schlosses. Dort ist am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr kein Geringerer als Bassisten-Legende Ron Carter mit seinem Quartett zu Gast. Zu den musikalischen Weggefährten des 1937 geborenen US-Amerikaners gehören Jazz-Größen wie Miles Davis, Freddie Hubbard oder Herbie Hancock. Auf über 2200 Veröffentlichungen soll Carters Spiel, in dem er klassischen mit Modern Jazz vereint, zu hören sein. Karten für das (bestuhlte) Freiluftkonzert mit dem Ron Carter Quartet kosten 63,80 Euro.

Weiter im Jazztage-Programm geht es am Samstag, 2. Juli, 20 Uhr, mit dem kubanischen Grammy-Preisträger El Nene, bürgerlich Pedro Lugo Martínez, der eine der Hauptrollen in Wim Wenders Kinofilm „Musica Cubana – The Sons of Buena Vista“ spielte. Hier tritt der Son-Cubano-Sänger zusammen mit seiner siebenköpfigen Band Son Del Nene auf. Wer das keinesfalls verpassen will: Karten kosten 30,80 Euro.

Einer stilistischen Melange aus Disco, Funk Jazz und Afrobeat widmet sich hiernach die niederländische Band Arp Frique die am Sonntag, 3. Juli, 20 Uhr, vor dem Schloss in Hemsbach spielt. Tickets dafür gibt es online für 27,50 Euro.

Zum Kartenshop geht es über das Café-Central-Programm

Theater Heidelberg führt Community-Oper „Das Labyrinth“ auf

Heidelberg. Jonathan Doves Community-Oper „Das Labyrinth“ („The Monster in the Maze“) feiert am Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr, im Marguerre-Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg Premiere. Das Libretto von Alasdair Middleton schließt sich dafür mit der griechischen Mythologie kurz. So wird in dem Stück eine Gruppe von Jugendlichen von König Minos dazu verdammt, dem Minotaurus, der in einem Labyrinth auf Kreta lebt, geopfert zu werden. Doch Held Theseus kommt ihnen zur Hilfe und versucht, sich gemeinsam mit den Jugendlichen gegen das Monster zur Wehr zu setzen. Die Inszenierung der südafrikanischen Regisseurin Victoria Stevens ist „ein gemeinsames Plädoyer für Menschlichkeit und gegen jede Form von Krieg und Gewalt“, informiert das Theater.

Die Kooperation zwischen der Musik- und Singschule Heidelberg und dem Theater der Stadt richtet sich an ein Publikum ab zehn Jahren. Über 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Laien der Musik- und Singschule Heidelberg ebenso wie Theaterprofis - wirken an dem von Paul Taubitz geleiteten partizipativen Projekt mit. Am selben Tag findet um 18 Uhr eine weitere Vorstellung statt. Karten kosten zwischen acht und 20 Euro, ermäßigt zwischen vier und zehn Euro. Die Theaterkasse ist unter Tel. 06221/5820000 oder per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de zu erreichen.

Online-Karten gibt es über die Theater-Homepage

Sharon Eyals Tanzstück „Promise“ kommt ans Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Auf der Bühne ist eine Gruppe von Menschen zu sehen, die unabwendbar miteinander verbunden sind, manchmal sogar wie ein einziger Körper erscheinen: „Enge und Liebe, Nähe und Sehnsucht, Ekstase und Einsamkeit, alles scheint zu verschwimmen und ist doch in kostbaren kurzen Augenblicken klar und deutlich erkennbar“, notiert das gastgebende Haus über „Promise“, ein Tanzstück von Choreografin Sharon Eyal, das die Compagnie tanzmainz am Dienstag, 5. Juli, 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zeigt.

Nach „Plafona Now“ und „Soul Chain“ ist „Promise“ Eyals dritte Uraufführung mit tanzmainz, dem zeitgenössische Tanzensemble des Staatstheaters Mainz. Tickets kosten zwischen 21 und 36 Euro, ermäßigt zwischen 11,50 und 19 Euro. Das Kartentelefon des Theaters im Pfalzbau ist unter 0621/5042558 zu erreichen.

Weitere Ausführungen zum Stück finden sich hinter diesem Link

Sommerbühne am Karlstorbahnhof bietet Indie-Pop und Dichtkunst

Heidelberg. Die Hamburg-Berliner Indie-Band August August, alias Kathrin Ost und David „Dave“ Hirst, stellt sich am Donnerstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr auf der Sommerbühne des Heidelberger Karlstorbahnhofs (KTB) dem hiesigen Publikum vor. „Liebe in Zeiten des Neoliberalismus“ titelt das zweite Album der beiden, und jenes bildet eine „intelligente und tiefsinnige Abhandlung über die Probleme des kapitalistischen Systems, die uns definitiv gefehlt hat“, meint der Karlstorbahnhof. Konzertkarten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro, im Webshop kosten sie 9,80 (plus Gebühr).

Moonlit Brooks, ein Heidelberger Spoken-Word-Duo mit Tanya Gautam als Dichterin und Dizzy Rodriguez am Klavier, tritt anschließend am Freitag, 1. Juli, 19.30 Uhr, auf der Sommerbühne auf. An ihrer „Open Mic Show“ wirken Künstler und Künstlerinnen aus Heidelberg, Mannheim, Frankfurt und Paris mit. Ein Teil des Abends findet im Saal statt, in diesem Zusammenhang weist das Heidelberger Kulturhaus darauf hin: „Dies ist eine Clubveranstaltung und es gilt 2G (Einlass nur für Geimpfte und Genesene mit Nachweis).“ Der Eintritt kostet zehn Euro (Abendkasse).

Im Zuge seiner „Better Way“-Tour macht Caspen Clausen, bekannt auch als Teil der Elektropop-Band Liima und Frontmann der dänischen Formation Efterklang, am Dienstag, 5. Juli, 19.30 Uhr, auf der Sommerbühne Station. Auf seinem Solo-Debüt „Better Way“ berührt er „Elemente von Krautrock, Avant-Pop und progressivem Rock, während die bassigen Gesangsrefrains und die expansive Herangehensweise unverkennbar von dem Casper Clausen ist, den die Fans kennen“, führt die Programmvorschau aus. An der Abendkasse kostet der Einlass 22 Euro, im Webshop sind Tickets für 20,80 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Weitere Details zum Sommerbühnen-Programm

Brasilianische Metal-Band Semblant rockt im Café Central

Weinheim. Mit melodischer Härte verwöhnt das Weinheimer Café Central seine Besucherinnen und Besucher am Mittwoch, 6. Juli, wenn dort die brasilianische Melodic-Death-Metal-Band Semblant auftritt. Den Weg zum Headliner des Abends pflastern zuvor ab 20 Uhr die Gruppen As I May, Secret Rule und Structural mit fachkundigen Schwermetall-Arbeiten. Die Eintrittskarten kosten 26,40 Euro.

Karten gibt’s hier

Heidelberger Unterwegstheater bietet vielseitiges Programm

Heidelberg. Zu einer musikalisch-poetischen Performance rund um das Thema Paradies mit Soundlandschaften und Texten von Else Lasker-Schüler, choreographiert und komponiert von Run Wallace (aka Valentin Keil) und Greta Gold, lädt das Heidelberger Unterwegstheater am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr ins AutoHaus (ehemals VW-Bernhardt) in der Hebelstraße ein. Um 21 Uhr startet hiernach in der AutoHaus-Garage ein visuelles Konzert mit Nils Herbstrieth, Katerina Pinosova und Mikulas Pinos.

Ein Wandelkonzert mit dem Titel „Kreisleriana in the city!“ findet am Samstag, 2. Juli, ab 20 Uhr in der HebelHalle und im AutoHaus statt. Mitwirkende sind Katharina Olivia Brand (Klavier/Cembalo), Franz Vitzthum (Countertenor) und Christian Kemper (Oboe und Elektronik). Dabei erklingen Werke von Schumann, Mack, Takemitsu, Rameau und Bousset.

Bei „Jazz goes France“ musizieren hiernach am Sonntag, 3. Juli, 19 Uhr, Saxofonist Olaf Schönborn, Akkordeonist Vincenzo Carduccio und Gitarrist Bertrand Le Guillou als Ensemble Trilogie im AutoHaus-Garten. Die Drei verbinden die Musik von Altmeister Django Reinhardt mit ihren Arrangements französischer Chansons, unter anderem von Charles Trénet, Yves Montand und Henri Salvador. Trilogie spielen zudem Jazzklassiker und Stücke von Stevie Wonder oder Chick Corea. Karten für die Unterwegstheater-Veranstaltungen kosten im Vorverkauf jeweils 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Beim Online-Kauf kommen Gebühren zu den Ticketpreisen hinzu.

Wer mehr zum Theaterprogramm erfahren will, klickt einfach hier