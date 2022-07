Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ausflugstipps Urlaubsgefühle vor der Haustür: Die zehn schönsten Badeseen rund um Mannheim

In der Sonne am See liegen und entspannen - mit dem Sommer kommt die Suche nach dem perfekten Badesee. Wir haben die zehn schönsten der Region besucht. Für Urlaubsfeeling vor der eigenen Haustür.