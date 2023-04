1. NTM-Kapellmeister muss gehen

Mannheim. Der neue 1. Kapellmeister des Nationaltheater Mannheim, Salvatore Percacciolo, muss schon wieder gehen. Das teilte Opernintendant Albrecht Puhlmann dieser Redaktion mit. Laut Puhlmann sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen. Nährere Gründe wolle er nicht nennen, sagte Puhlmann. Percacciolo sollte am Sonntag, 23. April, die Opernpremiere der Oper "The Lighthouse" von Peter Maxwell Davies in der Schildkröfabrik leiten. Puhlmann sei es aber gelungen, kurzfristig noch einen Ersatzdirigenten zu finden. Nun soll Michael Zlabinger die Produktion leiten. Er ist aktuell Chefdirigent der "festival:philharmonie westfalen" und hat das Werk laut Puhlmann bereits dirigiert.

Nun muss das Nationaltheater auch für die Produktion "Anatevka" einen neuen Dirigenten suchen. Die Premiere ist für den 14. Juli geplant. Percacciolo hatte zuvor auch schon im Schwetzinger Rokokotheater überaus erfolgreich Mozarts "Die Hochzeit des Figaro" geleitet.

Percacciolo studierte Klavier in Messina, Komposition in Palermo und erwarb einen Master-Abschluss in Orchesterleitung am Konservatorium in Foggia. Er war Schüler von Piero Bellugi in Florenz und schloss 2010 sein Studium an der Scuola dell’Opera Italiana in Bologna mit Auszeichnung ab. Darüber hinaus perfektionierte er sein Können bei Jorma Panula in Finnland und bei Lorin Mazel in den USA.