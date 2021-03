  Zweites Video des "KulturGut"-Festivals mit großen Mannheimer Hits

Die Erfolgsgeschichte „KulturGut - Wir helfen den Kreativen“ geht in die letzte Runde: Der zweite Teil des Online-Festivals, das aus der Benefizaktion des „Mannheimer Morgen“ entstanden ist, ist am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr online verfügbar. Unter mannheimer-morgen.de/leben beziehungsweise /kultur steht dann bis auf weiteres eine 90-minütige Show zum Abruf bereit. Die ist noch etwas bunter als der erste Teil, der am 4. März mit viel Resonanz Premiere feiern konnte. Vereinzelt kam es dabei zu Problemen bei der Ansicht mit Mozilla-Firefox, dann empfiehlt es sich, einen anderen Browser zu nutzen (oder Firefox zu aktualisieren).

Teil zwei geht munter los mit zwei Liedern von Daniel Helfrich. Der Pianokabarettist erwies sich bei der Aufzeichnung als vielseitig einsetzbar: Zunächst begleitete er Sängerin Susan Horn bei ihrem Heimspiel im Schatzkistl. Zum Schluss untermalte er - ungeprobt - den Auftritt von Söhne-Mannheims-Sänger Claus Eisenmann, der Helfrichs Spiel strahlend lobte: „Daniel, das haste super gemacht - brutal!“ Susan Horn und Claus Eisenmann interpretieren bei ihren Auftritten jeweils eines der bekanntesten Lieder der Mannheimer Popmusikgeschichte - seien Sie gespannt.

Das Spektrum ist deutlich breiter als im ersten „KulturGut“-Teil: Ute Schleich spielt Solo-Blockflöte, Gesangslehrerin Carolin Marquard bedient das klassische Segment begleitet von Yeon Seo Ra, Autorin Silke Ziegler liest aus ihrem Krimi „Die Nacht der tausend Lichter“. Pianist Peter Schnur setzt nicht nur mit seinem knallroten „Alarmstufe Rot!“-Pullover ein Zeichen für die von der Pandemie schwer gebeutelte Kulturbranche, er interpretierte auch virtuos Eigenkompositionen. Liedermacher Jürgen Ferber schwankt an Klavier oder Gitarre zwischen heiteren und nachdenklichen Tönen. Sein Refrain „Du weißt nie, was dir bleibt“ passt perfekt zur Situation.

„Schräge Lieder für schräge Zeiten“

Impro-Comedian Jens Wienand berichtet von einem anstrengenden Jahr, das hinter ihm liegt und verrät, warum 2020 trotzdem als glücklichstes Jahr überhaupt in die Geschichte eingehen wird. Akkordeonist Andreas Rathgeber (Akkordeon) gibt passenderweise einen Auszug aus dem Programm „Schräge Lieder für schräge Zeiten“.

Josefin Lössl und Hans Georg Sütsch vom Kabarett Dusche spielen eine Nummer aus ihrem jüngsten Lokalprogramm „Der Wasserturm bleibt wo er ist - vorerst!“ und treiben die Mundart-istik mit einem ihrer Klassiker auf die Spitze, in dem Lössl als echte Monnemerin dem „Touristen“ Sütsch die Quadrate in der Innenstadt erklärt. Da Bildhauer Hendrik Hackl Bildender und nicht Darstellender Künstler ist, hat er sich seine „KulturGut“-Gage mit einer kleinen Grafik verdient: Unterschrieben von allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern geht sie als kleines Dankeschön, an die anonyme Spenderin, die das Festival erst möglich gemacht hat.

So konnte auch die großzügige Unterstützung unserer Leserinnen und Leser einfach an die Kreativen gebracht werden. Die ursprüngliche Garantiegage von 150 bis 200 Euro pro Kopf wird sich auf 400 Euro erhöhen. Und Spenden sind über den Verein KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar weiterhin möglich. Sie gehen ohne Abzug direkt an die Mitwirkenden auf der Bühne.

Spenden

Bitte mit dem Betreff KulturGut an die Sparkasse Rhein Neckar Nord (IBAN: DE51 6705 0505 0038 9769 82). Oder per PayPal über kulturgut@kulturnetz.de.