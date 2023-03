"Yallah Hopp!" - so heißt Bülent Ceylans neues Programm für 2024

Mannheim. "Luschtobjekt" hat längst noch nicht ausgedient, für Bülent Ceylans aktuelles Programm gobt es am Samstag, 11. März, in der Mannheimer SAP Arena sogar nach Karten (eventim.de, ab 42,35 Euro plus Grbühren). Aber die nächste Show des deutsch-türkischen Comedy-Star steht schon in den Startlöchern: Es heißt "Yallah Hopp!", was nicht nur nach Aufbruchstimmung klingen, sondern sie auch vermitteln soll, wie Veranstalter S-Promotion am Mittwoch mitteilt: "Das versteht jeder, egal ob Migrations- oder Kurpfalzhintergrund. Und selbst der Oxford-Deutsche begreift sofort: Bei Bülent herrscht Aufbruchstimmung!" Er zeige in den Programm den täglichen Hiobsbotschaften den Mittelfinger, um wieder mit Spaß in die Zukunft zu blicken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So sieht das Poster zu Bülent Ceylans 2024er Show "Yallah Hopp!" aus. © Arno Steinfort I D4-Entertainment GmbH

In der SAP Arena ist Bülent Ceylan damit am 9. März 2024 erstmals zu Gast. Karten gibt es ab 46,05 Euro plus Gebühren. Natürlich gibt es auch wieder die traditionellen Vorab-Premieren im Mannheimer Capitol. Wie das Haus auf Nachfrage mitteilt, spielt Ceylan "Yallah hopp!" dort wie gewohnt dreimal, vom Montag, 19. bis 21. Februar. Der Mittwochstermin sei den Mitgliedern des Capitoler-Clubs vorbehalten. Für den 19. und 20. laufe bereits der Online-Presale unter eventim.de. Mehr zu den Vorpremieren: capitol-mannheim.de