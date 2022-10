Wie Lukas DeRungs das Chaos als kosmische Ordnung erscheinen lässt

Vielleicht ist der Titel hier einfach so sehr Programm und buchstäblich zu verstehen, dass er auch den Umstand erklärt, dass sich vieles in diesem erstaunlichen Werk von Lukas DeRungs erst mal nur als Ahnung einer noch nicht ganz fassbaren Ordnung anfühlt. Die in der Mannheimer Konkordien jetzt uraufgeführte „Kosmos-Suite“, so etwas wie ein profanes Jazz-Oratorium, ist sicher etwas, das nicht

...