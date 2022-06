Der Mannheimer Sommer tut so, als hätte er „Die Entführung aus dem Serail“ gezeigt. Dabei ist es eher so, dass ein paar Leute, die mit Mozarts Werk nicht mehr ganz zufrieden sind (oder nichts mit ihm anfangen können), die „Entführung“ entführten in eine neue, aktuelle Sphäre, indem die Figuren einer Art Cancel Culture unterzogen worden sind - also einem Abgleich, ob sie unter Gesichtspunkten

