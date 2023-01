Warum wir dringend ein soziales Pflichtjahr brauchen

Was hat der Bundespräsident für einen Gegenwind bekommen, als er Anfang Juni eine Debatte über die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes vorschlug! Dabei gehören „Anregungen und Anstöße“ zur aktuellen Jobbeschreibung von Frank-Walter Steinmeier. Und wer will bestreiten, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und das Demokratieverständnis in der Republik die vom SPD-Politiker durch einen

...