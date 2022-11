Vorverkauf für Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg beginnt

Rhein-Neckar. Der Vorverkauf für das 71. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg beginnt am heutigen Donnerstag, 3. November, online sowie im Buga-Container auf den Mannheimer Planken (gegenüber Wasserturm) und in Heidelberg im Montpellier-Haus (Kettengasse 19). Spielstätten des Festivals sind in Mannheim das Atlantis-Kino, das Cinema Quadrat, das Cinemaxx-Kino und das Stadthaus in N1, zudem die Kunsthalle und das Studio Werkhaus des Nationaltheaters; in Heidelberg werden das Gloria- und Luxor-Kino sowie das neue Karlstorkino in der Südstadt bespielt. Alle Filme werden deutsch untertitelt.

Allgemeine Informationen zum Festival im Programmheft und online: www.iffmh.de