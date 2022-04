Ruppig geht es in der für den Jugendstückepreis nominierten Produktion „Krummer Hund“ vom Berliner Theater an der Parkaue zu. Der Stückemarkt setzt daher eine Triggerwarnung an. Claudia Korneev (v.l.n.r.), Tenzin Chöney Kolsch und Nicolas Sidiropulos geben hier szenisch alles.

© Sinje Hasheider