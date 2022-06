Was war das damals ein Aufschrei der Bürgerlichen, als Joschka Fischer in Hessen zu seiner Minister-Vereidigung in Turnschuhen antrat. Inzwischen sieht man in Stuttgart manchen Industriekapitän mit selbigem Fußwerk in die Oper pilgern, und soeben trat im Mannheimer Mozartsaal eine Musiker-Jungschar mit solchen Tretern als Erkennungsmerkmal an: Die Filarmónica Joven de Colombia mit Andrés

...