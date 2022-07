Tote Hosen gegen Die Ärzte in Mannheim

Wie die Toten Hosen bestehen auch Die Ärzte seit unglaublichen 40 Jahren. Und fast genau so lange ist es her, dass versucht wurde, den beiden ikonischen Deutschpunk-Bands eine Rivalität à Beatles versus Rolling Stones anzudichten. In charmanten Frotzeleien hallt dieses Marketing-Gedöns bis heute nach. Dabei huldigen die Düsseldorfer sogar auf ihrer Jubiläumstournee „Alles aus Liebe“ den

...