Mannheimer Morgen Plus-Artikel Veranstaltung wieder im Normalbetrieb Time Warp 2023: „Respekt und Vorfreude“

Ein Rave-Event mit internationaler Strahlkraft: Nach vier Jahren wird am Samstag erstmals wieder eine gewohnte Time Warp stattfinden. Wie die Veranstalter die Pandemie überstandenen haben, was die Time Warp eigentlich so einzigartig macht und warum so wenig lokale DJs auf der Bühne stehen