Tickets für "Filmfrühling" in Speyer und Bobenheim-Roxheim ab 14. April erhältlich

Rhein-Neckar. Im Mai und Juni lädt die Reihe „Filmfrühling“ das Publikum der Metropolregion erneut zu einer bunten Kinoreise mit Freiluftaufführungen ein. Die Veranstalter, das Team des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen, zeigen die insgesamt zwölf Filme erneut in Bobenheim-Roxheim am Altrhein (von 5. bis 21. Mai) und danach erstmals auch im Speyerer Dompark (von 26. Mai bis 11. Juni).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Filmauswahl vereinigt neue Produktionen, die überwiegend auch im Kino zu sehen waren oder dort derzeit laufen. Das Programm, so die Veranstalter, lade ein zu einer Reise mit Iris Berben in ein „Ferienparadies auf Lanzarote oder einen Nachmittag in der Akademie der Schönen Künste in Paris, einer Intensivreise mit Charly Hübner in den Norden oder einen Besuch bei der Kaiserin Sisi von Österreich“. Gezeigt werden die Filme „In einem Land, das es nicht mehr gibt“, „Maria träumt“, „Der Nachname“, Mittagsstunde“, „Luanas Schwur“, außerdem „Tagebuch einer Pariser Affäre“, der letztjährige Cannes-Gewinner „Triangle of Sadness, „Alles in bester Ordnung“, „Menschliche Dinge“, „Olaf Jagger“ (eine Komödie mit Comedian Olaf Schubert), „Die Rumba-Therapie“ sowie „Sisi & Ich“ mit den Hauptdarstellerinnen Susanne Wolff und Sandra Hüller.

„Ein bisschen wie früher“

Die Filme werden auf eine LED-Leinwand projiziert. Das Programm werde ergänzt „von einem umfangreichen kulinarischem Angebot auf Terrassen und in Gästezelten“. Festivalleiter Michael Kötz meint: „Sich mit Filmen Geschichten erzählen zu lassen, das ist ein bisschen wie früher beim Erzählen von Märchen am Kinderbett. Wir wissen dann, dass wir nie allein sind mit unserer eigenen Geschichte.“ Das Programmheft sei an vielen Auslagestellen erhältlich. Tickets ab 14. April, 10 Uhr, unter www.filmfruehling.de, Restkarten an der Abendkasse.