Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schauspiel Theater Heidelberg lässt alte Dame den Wilden Westen besuchen

Eine Millardärin zeigt sich großzügig: eine Milliarde will sie ihrer alten Heimatgemeinde spenden, wenn einer stirbt... Den Weg zum Kopfgeld zeigt Friedrich Dürrenmatt in "Der Besuch der alten Dame" - in Heidelberg war Premiere