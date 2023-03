Tamino, M83 und Jungstötter beim Mannheimer Maifeld Derby

Mannheim. Das 12. Maifeld Derby nimmt Formen an. In der dritten (und vorletzten) Lineup-Mitteilung von Veranstalter Timo Kumpf am Donnerstagabend heißt es: „Ein*e Headliner*in für Freitag, 16. Juni fehlt zwar noch, aber nun ist das Programm nun fast komplett.“ In Kürze würden lokale Kreative sowie Lesungen für das Event vom 16. bis 18. Juni auf dem Maimarktgelände ergänzt. In Kürze sollen lokale Künstlerinnen und Künstler sowie Lesungen ergänzt werden. Dann folge auf der Festival-Homepage auch der Zeitplan. Außerdem gebe ab sofort auch die Tagesaufteilung, sowie Tagestickets. Die Wohnmobil-Tickets gehen laut Kumpf allmählich zur Neige. "Allgemein sind bereits rund 60 Prozent der Tickets vergriffen und die nächste Preisstufe wird in wenigen Wochen eintreten", so der Veranstalter. Die DRei-Tages-Karten kosten zurzeit 160 Euro. Der Vorverkaufsstand entspreche dem Niveau der Vorjahre zum vergleichbaren Zeitpunkt.

Spotify-Playlist zum Maifeld Derby 2023

Aus den neu verkündeten Acts ragt M83 heraus: Das Projekt des Franzosen Anthony Gonzalez ist trotz des großen Indie-Hits „Midnight City“ auf deutschen Bühnen selten zusehen. Auch optisch spektakulär inszenieren sich erfahrungsgemäß die japanischen Wahl-Berliner von Mitsune. Hierzulande bislang exklusiv, mit großer Besetzung und neuem Album kommt die niederländisch-iranische Künstlerin Sevdaliza zum Derby. Zum ersten Mal sind die britischen Elektroniker Overmono in Mannheim. Das hochspannende britische Multitalent Baxter Dury feiert laut Kumpf deutsche Festival-Premiere.

Zwei Wiederholungstäter

Mit dem markanten belgisch-ägyptischen Sänger Tamino gibt es einen Derby-Wiederholungstäter. Dieses Etikett passt auch auf Jungstötter. Der Ex-Frontmann des gefeierten Landauer Indie-Pop-Trios Sizarr spielt bereits zum dritten Mal bei der Mannheimer Indie-Pop-Institution und plant, am 28. April die Veröffentlichung seines zweiten Soloalbums "One Star".

Ferner spielen: der Kanadier Ekkstacy Los Bitchos und PVA aus London, die israelische Rapperin Agat, Fulu Miziki aus Kinshasa (deren Name für „Musik aus Müll“ steht, womit selbstgebaute Instrumente gemeint sind), die Belgier The Haunted Youth, Say She She aus Brooklyn, die deutschen Postpunker Erregung öffentlicher Erregung, das US-Art-Folk-Duo Leya und die Schwedin Fagelle. Mehr unter maifeld-derby.de.

Komplettes Programm und Vorverkauf unter https://www.maifeld-derby.de/