Zweiundvierzig Grad Celsius. Nein, das ist keine gute Temperatur für Brahms und Beethoven. Das wäre also die schlechte Nachricht. Die gute aber ist, dass es an diesem Freitag, wenn die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz um 20 Uhr den ersten B-Dur-Akkord aus Brahms’ Haydn-Variationen spielen wird, nur noch 32 Grad sein werden. Draußen. In Dubai. Drinnen, in der futuristisch anmutenden

...