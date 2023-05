Nibelungen setzen auf Diversität

Worms/Metropolregion. Die Nibelungenfestspiele Worms setzen in diesem Jahr stark auf Diversität. Das gaben Intendant Nico Hofmann und der Künstlerische Leiter Thomas Laue bei einer Pressekonferenz in Worms am Dienstagvormittag bekannt. In den beiden Hauptrollen des Stücks "Brynhild" von Autorin Maria Ailisavljevic werden als Brynhild und Sigurd Lena Urzendowsky und Bekim Latifi zu erleben sein.

„Selten waren ein Team und ein Ensemble der Festspiele so vielfältig, energiegeladen und divers besetzt wie in diesem Jahr", meint Intendant Hofmann: "Darauf bin ich stolz." Die Nibelungen nicht immer nur als - gefühlt - alte Sage zu erzählen, sondern ihre Geschichte mit allen Facetten und Stärken in die Gegenwart zu holen, das sei die Zielsetzung für dieses Jahr gewesen. Es geht laut Hofmann also "nicht um die schöne Hülle, einfach mal divers sein zu wollen". Vielmehr gehe es um eine aufrichtige Inszenierung, die in ihrer Vielfalt die Qualität des Zusammenlebens in einer diversen Gesellschaft reflektiert. Hofmann: "Selten haben sich die Nibelungen für mich so zeitgemäß angefühlt, wie in diesem Jahr.“

Die Nibelungen haben sich einigen Fragestellungen verpflichtet: "Müssen ein Held oder eine Walküre eigentlich immer der ihnen zugeschriebenen Rollenerwartung entsprechen? Ist es nicht möglich, den längst brüchig gewordenen Gewissheiten zu trotzen und die eigene Geschichte neu zu schreiben?"

Diesen Fragen stelle sich Autorin Milisavljević in ihrem Stück, das die Regisseurin Pınar Karabulut als Uraufführung vor dem Wormer Dom inszeniert. Die Nibelungen-Festspiele 2023 finden vom 7. Juli bis zum 23. Juli unter der Intendanz von Nico Hofmann in Worms statt.

In den weiteren Rollen werden laut Nibelungenfestspiele Bless Amada, Parisa Madani, Şafak Şengül, Alexander Angeletta, Laina Schwarz, Simon Kirsch, Ruby Commey und Jens Albinus zu sehen sein.