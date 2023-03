Michael Francis weiter Chefdirigent an Deutscher Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen. Chefdirigent Michael Francis hat seinen Vertrag mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz um weitere fünf Jahre verlängert. Zur Vertragsunterzeichnung traf er sich mit Kulturministerin Katharina Binz und Intendant Beat Fehlmann im Ministerium in Mainz. „Ich freue mich auf weitere fünf Jahre mit der Deutschen Staatsphilharmonie", sagte Francis. "Gemeinsam konnten wir in den letzten Jahren außerordentliche Konzertprogramme spielen und uns als Klangkörper stetig weiterentwickeln". Mit Intendant Beat Fehlmann wolle er das künstlerische Profil der Staatsphilharmonie auch in Zukunft schärfen und erweitern. "Dass wir hier als Orchester so viele Menschen mit unserer Musik berühren können, treibt mich an und erfüllt mich sehr,“ so der Chefdirigent.

Kulturministerin Katharina Binz lobte Francis als einen überzeugenden musikalischen Leiter, "der die Staatsphilharmonie in den letzten Jahren zu einem hervorragenden Orchester entwickelt hat." Michael Francis ist seit der Saison 2019-2020 Chefdirigent der Staatsphilharmonie. Zudem ist Francis seit 2014 Music Director des Florida Orchestra und verantwortet als Festival Music Director das Mainly Mozart Festival in San Diego. Für die Corona-geprägte Zeit hatte Francis gemeinsam mit der Deutschen Staatsphilharmonie, dem Florida Orchestra und dem Mainly Mozart Festival neue Formate entwickelt. Diese beinhalten Auftritte kleinerer Ensembles, Konzerte mit geteiltem Orchester, Live-Streaming, Drive-in-Konzerte, Education-Videos sowie kuratierte Online-Erlebnisse.

Michael Francis hat mit zahlreichen namhaften Solisten zusammengearbeitet, darunter Lang Lang, Itzhak Perlman, Anne-Sophie Mutter, Håkan Hardenberger, Maximilian Hornung, Daniel Müller-Schott, Ian Bostridge, Sting und Rufus Wainwright. Zu den bisherigen und kommenden Höhepunkten seiner Karriere gehören Engagements mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem New York Philharmonic Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra und dem Hong Kong Philharmonic Orchestra.