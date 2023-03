Unsere Kulturtipps für die Woche in Mannheim und der Region

Metropolregion.

DONNERSTAG

Nationaltheater zeigt „Second Season“ nach Zuckmayer-Lustspiel „Der fröhliche Weinberg“

Mannheim. Auf Carl Zuckmayers bekanntem Lustspiel „Der Fröhliche Weinberg“ basiert die Produktion „Second Season“, die ab Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, im Mannheimer Nationaltheater zu sehen ist. 1925 wurde Zuckmayers Komödie uraufgeführt - im selben Jahr, in dem Hitlers Hassschrift „Mein Kampf“ erschien. Knapp 100 Jahre später nimmt nun die internationale Performancegruppe Boys* in Sync unter der Regie von Simon David Zeller, das (in der NS-Zeit verbotene) Stück zum Anlass, „um über das politische Theater nachzudenken“, schreibt das NTM. „Second Season – Internationales Lustspiel nach 'Der Fröhliche Weinberg' von Carl Zuckmayer“ wird in einfacher, englischer Sprache aufgeführt. Weitere Vorstellungen stehen am Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr auf dem Spielplan. Karten kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Stü ckinfos: www.nationaltheater-mannheim.de

Electropop-Band Mia. spielt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Seit mittlerweile über 25 Jahren ist die Berliner Electropop-Formation Mia. aktiv, die am Donnerstag, 30. März, in der Alten Feuerwache Mannheim einen Konzertstopp einlegt. Sängerin Mieze Katz und ihre Kollegen haben vor ziemlich genau drei Jahren ihr bislang letztes Album „Limbo“ veröffentlicht. Vielleicht gibt es ja hier auch schon Neues zu hören? Im Vorprogramm ab 20 Uhr: Electro-Künstlerin Valentin. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 36 Euro, im Webshop 35,65 Euro (plus Gebühr). https://altefeuerwache.com

Mia., „Limbo“:

Komikerin Negah Amiri nimmt in Mannheimer Klapsmühl' Geschlechterbeziehung unter die Lupe

Mannheim. Die Koalition der Geschlechter scheint gut zu laufen: „Megah gut!“ hat Komikerin Negah Amiri jedenfalls ihr Soloprogramm genannt, mit dem sie am Donnerstag, 30. April, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus gastiert und in dem sie Beziehung zwischen Mann und Frau unter die Lupe nimmt. Dabei gilt: „Lachtränen sind garantiert“, verspricht die Vorschau. Karten (für 28,05 Euro als Selbstausdruck) sind nur bei eventim.de erhältlich. Karten: www.eventim.de

Mannheimer Theater Felina-Areal präsentiert dritten Tanzabend „Free Dance over Female Tunes“

Mannheim. Zum dritten Teil von „Free Dance over Female Tunes“ - eine Reihe, in der Tanzminiaturen nach Musik von Komponistinnen gezeigt werden - öffnet sich ab Donnerstag, 30. April, 19 Uhr, der Vorhang im Mannheimer Theater Felina-Areal. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Karten können über die Theaterhomepage oder unter Tel. 0621/3364886 (AB) reserviert werden. Reservierung: www.theater-felina.de

Pianist Kai Adomeit interpretiert „Beethoven für alle“ in Ludwigshafener Staatsphilharmonie

Ludwigshafen. Unter dem schönen Titel „Beethoven für alle - Was erlaube Diabelli? (Veränderungen auf Teufel komm raus)“ lädt Pianist Kai Adomeit am Donnerstag, 30. April, 19 Uhr, zu einem Konzertabend in die Ludwigshafener Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein. Was ihn dazu bewogen hat? „Weil ich als Kind die Hitparade, Popmusik und Schlager (und ABBA!) genauso geliebt habe, wie Beethoven“ und er „nicht schlafen kann, solange ich weiß, dass manche glauben, Beethoven sei zu hoch oder zu kompliziert für sie“, notiert die Programmvorschau. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Instrumentenfonds der Philharmonie sind willkommen. Mehr: www.staatsphilharmonie.de

Festival Heidelberger Frühling lädt zu musikalischen Entdeckungsreisen und lässt Grenzen verschwimmen

Heidelberg. Arrivierte Klangkunst zu hören und zugleich Neues zu entdecken gibt es auch in den kommenden sieben Tagen beim Musikfestival Heidelberger Frühling. Dort konzertiert etwa der junge preisgekrönte Cellist Kian Soltani mit der Amsterdam Sinfonietta am Donnerstag, 30. März, 19.30 Uhr, in der Aula der Neuen Universität - auf dem Programm stehen Werke von (Carl Philipp Emanuel) Bach, Haydn, Mendelssohn Bartholdy und Schubert. Karten waren zuletzt noch in den Kategorien ab 39 Euro erhältlich, verschiedene Ermäßigungen sind (wie bei den anderen Festivalveranstaltungen auch) verfügbar.

Hier eine kleine Auswahl der weiteren – und noch nicht ausverkauften – Konzerte: Musikalische Grenzen verschwimmen am Freitag, 1. April, 17 Uhr, wenn Countertenor Xavier Sabata und das Kebyart Saxophonquartett in der Friedenskirche auftreten. Dabei gehen die Musiker „weit über das klassische Countertenor-Repertoire von Georg Friedrich Händel, Henry Purcell und Co hinaus und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm aus allen musikgeschichtlichen Epochen und Gattungen.“ Karten kosten 29 oder 39 Euro.

Am Samstag, 2. April, 19.30 Uhr, bietet die „Carte Blanche“-Schwerpunktreihe einen Jazzabend mit dem Opernsänger und Musikprofessor Thomas Quasthoff und dem Duo Shawn & the Wolf (alias Shawn Grocott an der Posaune und Wolfgang Meyer an der Gitarre) im Karlstorbahnhof. Tickets kosten 49 Euro.

Am Sonntag, 2. April, 19.30 Uhr, präsentieren das Vocalensemble Collegium Vocale 1704 und das Barockorchester Collegium 1704 in der Peterskirche Passionsmusik von Komponist Jan Dismas Zelenka. Dirigent ist Václav Luks. Tickets kosten zwischen 19 und 45 Euro.

Der Bratschist und Orchesterleiter Antoine Tamestit bringt mit der Kammerakademie Potsdam am Montag, 3. April, 19.30 Uhr, in der Aula der Neuen Universität Werke von Bach, Schnittke, Telemann und Schostakowitsch zu Gehör. Karten dafür sind zwischen 19 und 79 Euro erhältlich.

Dieses Jahr wäre der Komponist György Ligeti 100 Jahre alt geworden – ihm widmet das Musikfestival mithin einen zweitägigen Festivalschwerpunkt, in dessen Rahmen Barnabás Kelemen (Violine), László Fenyő (Violoncello), Zoltán Fejérvári (Klavier) und das Klangforum Wien unter Leitung von Péter Eötvös am Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr, in Aula der der Neuen Universität Ligetis

„Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten“ und weitere Stücke interpretieren (Karten: 19 bis 69 Euro).

Der diesjährige, mit 10000 Euro dotierte Musikpreis des Heidelberger Frühlings wird am Mittwoch 5. April, 18 Uhr, beim Unternehmen Heidelberg Materials an Schlagzeuger Martin Grubinger vergeben. Die Laudatio halten Thorsten Schmidt und Ilona Schmiel, die musikalische Umrahmung (unter anderem mit Stücken von Maki Ishii, Iannis Xenakis und Oriol Cruixent) übernehmen Schlagwerkerin Vivi Vassileva und die Percussionisten Alex Georgiev und Jürgen Leitner. Karten gibt es für 25 Euro.

Komplettes Programm: www.heidelberger-fruehling.de

Bağlama-Spieler Musa Eroğlu tritt in Mannheimer Capitol auf

Mannheim. Moderne Interpretationen von Asik-Liedern aus der Tradition der Aleviten stellt der Musiker und Bağlama-Spieler Musa Eroğlu am Donnerstag, 30. April, 19.30 Uhr, im Mannheimer Capitol vor. Karten kosten an der Capitol-Kasse ((Tel. 0621/3367333) zwischen 50,85 und 89,35 Euro (VIP-Ticket), im Webshop (zum Selbstausdrucken) rangieren sie zwischen 53,35 und 91,85 Euro. Mehr: www.capitol-mannheim.de

FREITAG

Ben Becker taucht bei „Apokalypse“-Lesung in Mannheimer Rosengarten ins „Herz der Finsternis“

Mannheim. Tief hinab in Joseph Conrads Roman „Das Herz der Finsternis“, der für Francis Ford Coppolas Filmmeisterwerk „Apocalypse Now“ Pate stand, taucht Schauspieler Ben Becker bei seiner „Apokalypse“-Lesung am Montag, 31. März, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Mit der künstlerischen Leiterin Marike Moiteaux, Dramaturg John von Düffel und Yoyo Röhm als musikalischem Begleiter gelingt Becker hierbei „eine außergewöhnliche, ausdrucksstarke Interpretation“, heißt es in der Ankündigung. Karten für die Veranstaltung im Musensaal kosten bei eventim.de zwischen 49,35 und 72,15 Euro (Selbstausdruck). Tickets: www.eventim.de

Deutsches SchauSpielHaus Hamburg bringt „Richard the Kid & the King“ auf Ludwigshafener Pfalzbau-Theaterbühne

Ludwigshafen. Shakespeares so faszinierender wie ruchloser Schurkenfigur Richard III. widmet sich das Deutsche SchauSpielHaus Hamburg bei seinem „Richard the Kid & the King“-Gastspiel am Freitag, 31. März, 19 Uhr, und am Samstag, 1. April, 18 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Die Stückfassung hat Regisseurin Karin Henkel mit Sybille Meier und Andrea Schwieter geschrieben. Für ihre Richard-Darstellung wurde Schauspielerin Lina Beckmann mehrfach ausgezeichnet. Karten kosten zwischen 23 und 41 Euro, ermäßigt zwischen 12,50 und 21,50 Euro. Die Theaterkasse ist unter Tel. 0621/5042558 erreichbar. Theater-Homepage: www.theater-im-pfalzbau.de

Trailer „Richard the Kid & the King“:

Sänger und Songschreiber Maxim macht in Alter Feuerwache Mannheim Station

Mannheim. Vor zehn Jahren war es, als der Sänger und Songschreiber Maxim mit seinem Top-10-Album „Staub“ und der Hit-Single „Meine Soldaten“ seinen Karriere-Durchbruch feierte. 2020 erschien sein bislang letzter Langspieler „Grüne Papageien“. Live kann man sich nun bei Maxim-Konzert am Freitag, 31. März, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim auf den neuesten Klangstand bringen lassen. Im Vorprogramm ist Singer-Songwriterin Mina Richman zu hören, los geht’s um 20 Uhr. Der Abendkassenpreis beträgt 30 Euro, im Webshop können Karten für 29,60 Euro (plus Gebühr) erworben werden. Zur Show: https://altefeuerwache.com

Maxim, „Wie man loslässt“:

Keine Karten mehr für Les-Primitifs-Konzert in Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert der Band Les Primitifs, die am Freitag, 31. März, in Rahmen des „Lions Jazz Festivals“ im Mannheimer Musikclub Ella & Louis auftritt. Weitere Termine: https://www.ellalouis.de

Comedian R-Zieher bringt „Best of“-Programm mit in Mannheimer Capitol

Mannheim. Die Tür in „die Welt der unbesungenen Helden und Heldinnen unserer Zeit“ öffnet Comedian Yves Macak, alias R-Zieher, wenn er am Freitag, 31. März, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol sein „Best of R-Zieher“-Programm auf die Bühne bringt. Er präsentiert „einen Abend voller pädagogisch fragwürdiger, visuell allerdings höchst mitreißender Komik und herrlichen musikalischen Einlagen“, verrät das Capitol. Karten kosten zwischen 25 und 29,40 Euro unter der Tickethotline 0621/3367333, im Online-Shop sind sie zwischen 26 und 31,90 Euro (als Selbstausdruck) erhältlich. Capitol-Link: www.capitol-mannheim.de

Pianist Florian Hölscher lässt Alberto Posadas' „Erinnerungsspuren“ in Mannheimer Museum Zeughaus erklingen

Mannheim. Den Klavierzyklus „Erinnerungsspuren“ des spanischen Komponisten Alberto Posadas bietet Pianist Florian Hölscher am Freitag, 31. März, 20 Uhr, im Zeughaus der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen dar. Karten für die Kooperationveranstaltung der Reiss-Engelhorn-Museen und der Gesellschaft für Neue Musik gibt es an der Abendkasse zum Preis von 25 Euro, ermäßigt fünf Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt Im Internet: https://gnm-mannheim.de

Rostocker Hip-Hop-Gruppe Waving The Guns rappt in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Mit ihrem aktuellen Langspieler „Am Käfig rütteln“ erreichte die Rostocker Hip-Hop-Gruppe Waving The Guns 2022 einen stolzen 15. Platz der Albumcharts. Leibhaftig sind Rapper Milli Dance, Beat-Bastler Admiral Adonis und ihre Crew am Freitag, 31. März, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof zu erleben. An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro, im Online-Vorverkauf 25,20 Euro (plus Gebühr). Konzertlink: www.karlstorbahnhof.de

The Bar Stool Preachers predigen Ska-Punk in Weinheimer Café Central

Weinheim. Keine ausschweifend-besserwisserischen Predigten vom hohen Barhocker herab, sondern astreinen Ska-Punk darf man beim Konzert der Band The Bar Stool Preachers am Freitag, 31. März, im Weinheimer Café Central erwarten. „Above The Static“ heißt das ofenfrische Werk der Engländer, das am selben Tag veröffentlicht werden soll. Den Support bestreitet die Alternative- und Post-Punk-Band Kantine. Start ist um 20 Uhr, an der Abendkasse beträgt der Einlass 17 Euro, das Digital-Ticket gibt’s für 15,40 Euro. Mehr: https://cafecentral.de

The Bar Stool Preachers, „Bar Stool Preacher“:

„Pflägekraft der Herzen“ Sybille Bullatschek auf Kabarett-Visite in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Kabarett rund um die Altenpflege präsentiert Sybille Bullatschek in ihrem Bühnenprogramm „Ich darf das, ich bin Pflägekraft“, das die Humoristin am Freitag, 31. März, 20 Uhr, mit in die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus bringt. Das Publikum kann sich auf „einen gewohnt wilden, lustigen, aber auch nachdenklichen Abend mit der Pflägekraft der Herzen“ freuen. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 17 Euro unter Tel. 0621/22488. Pflegekräfte erhalten bei Vorlage Ihres Dienstausweises zwei Euro Ermäßigung. Online waren zuletzt keine Karten verfügbar. Mehr: www.klapsmuehl.eu

SAMSTAG

Matthias-Reim-Konzert im Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert von Schlagerrock-Urgestein Matthias am Samstag, 1. April, im Mannheimer Capitol.

Nationaltheater führt Purcell-Oper „Dido and Aeneas“ in Alter Schildkrötfabrik auf

Mannheim. Mit Henry Purcells Barockoper „Dido and Aeneas“ feiert das Mannheimer Nationaltheater (NTM) am Samstag, 1. April, um 20.30 Uhr in der Alten Schildkrötfabrik eine doppelte Premiere: Die Inszenierung in der Regie von Cordula Däuper und unter der musikalischen Leitung von David Parry markiert zugleich erste die Musiktheater-Aufführung in der neuen Spielstätte des Theaters. „Henry Purcells hochemotionale, farben- und kontrastreiche Partitur verdichtet das Spiel der Affekte zur großen Oper auf kleinem Raum“, schreibt das NTM. Karten kosten 35 und 55 Euro, ermäßigt zwischen 26,50 und 41,50 Euro. Das Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/1680150. Die nächsten Vorstellungen finden am Sonntag und Dienstag, 2. und 4. April, jeweils 20.30 Uhr, statt. Die Details: www.nationaltheater-mannheim.de

Neue Partyreihe „Queerlactica“ startet in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Den kosmisch-strahlenden Titel „Queerlactica“ trägt die neue Partyreihe in Kooperation mit dem Queeren Zentrum der Stadt, die am Samstag, 1. April, ab 20.30 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim ihren Einstand feiert. Als Eröffnungs-Special gibt es ab 22.30 Uhr eine Performance des Heidelberger Drag- und Kunstkollektivs Qu_ART_Eer. Zuvor ermöglicht ab 20.30 Uhr ein „Speed Chatting“ ein lockeres Kennenlernen bei Getränken an der Bar, und ab 23 Uhr legen in der „Mystic Space Hall“ die DJanes Thunderpussy, MizzDee und DJ Phärrez Electro, Pop und House auf. Das Standardticket kostet zehn Euro, das Soliticket 15 Euro. Wer sich das Standardticket nicht leisten kann (die Veranstaltenden: „Wir prüfen das nicht“) zahlt sieben Euro. Alle Infos: https://altefeuerwache.com

SONNTAG

Mannheimer Bläserphilharmonie lädt zu Frühlingsmatinee in Rosengarten ein

Mannheim. Zu einer sinfonischen Frühlingsmatinee lädt die von Dirigent Miguel Ercolino geleitete Mannheimer Bläserphilharmonie am Sonntag, 1. April, 11 Uhr, in den Musensaal des Mannheimer Rosengarten ein. Dort erklingen die Werke „Asphalt Cocktail“ und „Wine-Dark-Sea“ des US-Komponisten John Mackey sowie Sergej Rachmaninows Sinfonische Tänze op. 45. Bei reservix.de gibt es Karten zum Preis von 16 bis 30 Euro (plus Gebühr). Ermäßigungen sind verfügbar. Tickets: www.reservix.de

Pop-Schlager-Duo Neonlicht bei „Sascha im Quadrat“ im Mannheimer Capitol zu Gast

Mannheim. Das Pop-Schlager-Duo Neonlicht ist zu Gast bei der nächsten „Sascha im Quadrat“-Ausgabe am Sonntag, 1. April, 20 Uhr, 19 Uhr, im Casino des Mannheimer Capitol. Hinter Neonlicht stecken Nadine Ellrich und Julian Fiege, die an diesem Abend mit den beiden gastgebenden Saschas (Kleinophorst und Krebs) sowie Frank Schäffer und Christof Brill musizieren. Der Sitzplatz kostet 25 Euro, Stehplätze 21 Euro (Tickethotline: 0621/3367333). Online waren zuletzt nur noch Stehplatz-Karten für 22 Euro (zum Selbstausdrucken) erhältlich. Im Netz: www.capitol-mannheim.de/veranstaltung/sascha-im-quadrat-april23?termin=0&sortierung=0

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gastiert mit 5. Mannheimer Meister*innenkonzert im Rosengarten

Mannheim. Den bezeichnenden Titel „Kraft“ hat die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz über ihr 5. Mannheimer Meister*innenkonzert am Sonntag, 2. April, 18 Uhr, im Musensaal des Mannheimer Rosengarten gesetzt. Geleitet wird das Konzert von Chefdirigent Michael Francis, Solist an der Trompete ist Håkan Hardenberger. Gespielt wird Brett Deans Werk „Dramatis personae für Trompete und Orchester“, in dem jener die Trompete „als moderne Superheldin, entsprungen aus der grellen Comic-Welt, aber tief verankert in der Epoche des klassischen Heldentums“ inszeniert, so die Programmvorschau. Und ein „ganzes Orchester voller Held*innen“ ist demnach für Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 5 cis-Moll gefragt, die der Komponist für so schwierig hielt, „dass sie eigentlich lauter Solisten bedürfe.“ Karten kosten zwischen 15 und 40 Euro (plus Gebühr), Ermäßigungen sind verfügbar. Konzertvorschau: www.staatsphilharmonie.de

Kabarettist Martin Herrmann exerziert „Beckenbodengymnastik für Männer“ in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Das Thema ist das Altern in Martin Herrmanns Soloprogramm „Beckenbodengymnastik für Männer“, das der Kabarettist am Sonntag, 1. April. 18 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus spielt. Mit einer „Mischung aus Comedy und Kabarett, in Liedform und gesprochenem Text, hochkomisch und hintersinnig“ nähert sich der Künstler dort seinem brisanten Sujet an. Karten für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro gibt es unter Tel. 0621/22488. Im Webshop kosten sie als Selbstausdruck 24,10 Euro bzw. 18,60 Euro. Im Spielplan: www.klapsmuehl.eu

Musiker Erwin Ditzner und David Julian Kirchner vertonen Stummfilm „Orlac’s Hände“ im Ludwigshafen „Haus“

Ludwigshafen. Zusammen mit dem Mannheimer Musiker und Künstler David Julian Kirchner (aka Der Westen) begibt sich Schlagzeuger Erwin Ditzner in seiner „Kino Roulette“-Reihe am Sonntag, 2. April, 19 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus auf elektronische Pfade: Zu Robert Wienes phantastischem Stummfilm „Orlac’s Hände“ werden die beiden, so verrät es die Ankündigung, „einen neuen Kosmos ihrer Musik zum Film erklingen lassen.“ Die Einführung übernimmt die Filmwissenschaftlerin Morticia Zschiesche. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro, im Online-Shop 14,20 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.dashaus-lu.de

Sänger Jack Balfour Scott stellt Bandprojekt Leap bei Konzert in Mannheimer Kulturbrücken vor

Mannheim. Leap heißt das 2021 gegründete Projekt des in London ansässigen Sängers Jack Balfour Scott, der als Frontmann der Indie-Rock-Band The Mispers bekannt geworden ist. Wie seine neue Formation live klingt, lässt sich beim Leap-Konzert am Sonntag, 2. April, 20 Uhr, im soziokulturellen Mannheimer Zentrum Kulturbrücken nachhören. E-Tickets gibt es bei eventbrite.com für 13 Euro. Mehr: www.kulturbruecken-mannheim.de

MONTAG

Saxofonist Tobias Meinhart und Band liefern gefühlvolle Jazz-Perspektiven im Mannheimer Ella & Louis

Mannheim. Der Wahl-New-Yorker Saxofonist und Komponist Tobias Meinhart tritt am Montag, 3. April, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis auf. Begleitet wird er dabei von Pianist, Eden Ladin, Bassist Matt Penman und Schlagzeuger Mark Whitfield Jr. „Meinhart, bekannt für sein melodisches und gefühlvolles Saxophonspiel, präsentiert seine Musik in einer zeitgemäßen Interpretation und aus seinem synästhetischen Blickwinkel, ohne aber die Jazz Tradition des Saxophon Quartetts zu vergessen“, informiert der Club. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, in der B-Platzkategorie 16 Euro. An der Abendkasse kommen zwei Euro Zuschlag dazu. Mehr: www.ellalouis.de

Tobias Meinhart, „The Painter“-Teaser:

DIENSTAG

Progressive-Metal-Sänger Geoff Tate macht auf „Mindcrime Tour“ in Mannheimer Capitol Station

Mannheim. In Stuttgart wurde er als Sohn eines US-Army-Offiziers geboren, in den USA avancierte er zu einem der profiliertesten Metal-Vokalisten: Geoff Tate, Mitgründer und bis 2012 Sänger der Progressive-Metal-Formation Queensrÿche, macht am Dienstag, 4. April, auf seiner „Mindcrime Tour 2023“ im Mannheimer Capitol Station. Dabei zelebrieren Tate und seine Band den 35. Geburtstag des 1988 veröffentlichten Queensrÿche-Albums „Operation: Mindcrime“. Die Setlist wird zudem um Songs des Queensrÿche-Debüts „The Warning“ ergänzt. Im Vorprogramm treten ab 19.30 Uhr Singer-Songwriter Mark Daly und die Progressive-Rockband Headless auf. Karten gibt es für 43,50 (Stehplatz Parkett) oder 54,50 Euro (Sitzplatz Empore unter Tel. 0621/3367333. Im Online-Verkauf sind Tickets für 46 oder 57 Euro als Selbstausdruck verfügbar. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Queensrÿche, „Operation: Mindcrime“:

Konzert von Electro-Folk-Musiker Ry X in BASF-Feierabendhaus ausverkauft

Ludwigshafen. Schon ausverkauft ist das Konzert des australischen Elektro-Folk-Projekts Ry X am Dienstag, 4. April, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus.

Micha Jesskes Jazzband Smuk leuchtet Mannheimer Klaspmühl' mit farbenreicher Musik aus

Mannheim. Smuk heißt die Band des Mannheimer Schlagzeugers Micha Jesske, deren Debütalbum im April erscheint. Live stellen sich Jesske, Benedikt Jäckle (Saxofon), Gabriel Rosenbach (Trompete), Bjarne Sitzmann (Gitarre) und Constantin Herzog (Bass) am Dienstag, 4. April, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus vor: „Die farbenreiche Musik entwickelt sich im Zusammenspiel sanglicher Melodien und impressionistischer Harmonien. Dabei lässt sie auch Improvisationsteile einfließen, die vom Modern Jazz inspiriert sind“, ist über das Konzert innerhalb der IG-Jazz-Reihe „Jazz am Dienstag“ zu lesen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro unter Tel. 0621/22488. Bei eventim.de gibt es Karten für 18,60 bzw. 13,10 Euro. Klapsmühl'-Spielplan: www.klapsmuehl.eu

Show von Comedian Daniel Wolfson in Alter Feuerwache Mannheim ausverkauft

Mannheim. „Ausverkauft“ kann die Alte Feuerwache in Mannheim für den dortigen Auftritt von Comedian und Podcaster Daniel am Mittwoch, 5. April, vermelden.