„Die Welt ist ein wilder, unzivilisierter Ort geworden.“ Mit diesen Worten eröffnet der Performancekünstler Felix Kubin im Studio Werkhaus des Nationaltheaters seine „Maschinenmonologe“, die als Live-Hörspiel für den Mannheimer Sommer so viel mehr sind als nur ein exotisches Randprojekt. Denn was Kubin in den 45 Minuten seiner Aufführung ins Auge fasst, ist die Dystopie einer degenerierten

...