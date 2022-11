Von Christel Heybrock

Wenn man Kunst sammelt, wird man stets getrieben von etwas, was aus einem selber kommt. Manch einer findet etwas von sich in einem bestimmten Stil, einem Künstler, einer Farbe, einem Material… Bei dem Frankfurter Tyrown Vincent, Spross einer internationalen Familie und aktiv auf internationalen Bühnen in der Modebranche, ist das genauso und doch ganz anders: Er

...