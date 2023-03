Kunsthalle Mannheim: Ausstellung hinterfragt Rollenbilder

Die Kunst steht im Vordergrund. Praktizierte Soziokultur ist es aber auch, was man unter dem Titel „Reload: Feminism“ im Studio der Kunsthalle zeigt. Kuratorin Christine Bergemann lud das Mannheimer Stadtensemble und das Queere Zentrum ein, sich kreativ mit der Videoarbeit „I Am Not The Girl Who Misses Much“ der Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist zu befassen. Nun flankieren die Resultate das

...