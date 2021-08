Allein das Bild von ihm erinnert ein wenig an Jimi Hendrix. Doch irgendwie führt das in die Irre: Denn Sidney Corbett ist seit 2006 Professor für Komposition an der Mannheimer Musikhochschule. Er unterrichtet dort also notierte zeitgenössische Musik. Wenn man will, kann man aber aus seinen konzentrierten Komposition ganz fein die alte Liebe zu anspruchsvoller Jazz- und Rockmusik heraushören.

