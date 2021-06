Kammermusik spielt wieder

Nach langer Pause lädt der Verein für Kammermusik Mannheim wieder zu Konzerten im Anna-Reiß-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen. So spielt am Sonntag, 13. Juni um 11 Uhr und 17 Uhr das ATOS Trio Beethovens Klaviertrios Es-Dur op. 1 Nr. 1 und B-Dur op. 97, teilte der Verein mit. Das Konzert war ursprünglich für den 2. Mai geplant, musste aber abgesagt werden. Am 27. Juni spielen um 11 Uhr und 17 Uhr Geigerin Nanette Schmidt und Pianistin Annette Volkammer die Violionsonaten op. 1 D-Dur Nr. 1, F-Dur op. 24 und c-Moll op. 30 Nr. 2.

AdUnit urban-intext1

Karten für beide Konzerte können per Mail an kammermusik-ma@mail.de bestellt werden.