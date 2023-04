Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pop Jungstötters neues Album: Vom Meltdown zum kreativen Höhenflug

Ex-Szarr-Sänger Fabian Altstötter gelingt mit seiner zweiten Soloplatte "One Star" ein ausgereiftes melancholisches Meisterwerk. Sie erscheint am 28. April, am 18. Juni spielt er beim Maifeld Derby