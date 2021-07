Jugendsiegerin Nora Antonic im Interview: „Schreiben ist atmen“

"Nora über sich"

Mein voller Name ist Nora Julia Antonic. Am 18. März 2007 habe ich hier in Mannheim das Licht des Lebens erblickt. Sechs Jahre danach habe ich angefangen zu fechten und das erste Mal in einem Theaterstück unserer Ortsgruppe eine Statistenrolle zu spielen. Seit neuestem bin ich auch bei den Pfadfindern, was ich ebenfalls spaßig finde. Ansonsten sind mir das Lesen, meine Familie sowie Freunde unglaublich wichtig. Ich besuche die 8. Klasse des Liselotte-Gymnasiums.