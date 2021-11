Die Geschichte des Gringo Mayer ist eng mit der Region und den Schwesterstädten Ludwigshafen und Mannheim verbunden. In Vorgenannter ist der Sänger und Gitarrist geboren und aufgewachsen, in Letzterer lebt er. Zum ersten Mal – neun Jahre ist das her, Mayer war damals Frontmann der fabelhaften Indie-Band Die Felsen – hatten wir uns zum Gespräch in Ludwigshafen getroffen. Heuer haben wir uns am

...