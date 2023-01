Frontm3an feiern im Mannheimer Capitol die1970er

Es ist ganz so, als ob die Frontm3n alte Platten aus den 1970er Jahren nehmen, den Staub abschütteln, und die Songs in modernen Akustik-Versionen auf die Bühne bringen. Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson haben jahrelang in bekannten Bands wie The Hollies, 10cc oder The Sweet gespielt, gehören allerdings nicht zur ursprünglichen Besetzung. Sie covern hauptsächlich Lieder dieser

...