Es gibt kuriose Dinge im Kunstbetrieb. Nicht nur in Ausstellungsräumen und auf Bühnen, sondern auch im Kunstverwaltungsbetrieb, der schon wortwörtlich ein Widerspruch in sich ist. Aber das eine geht eben nicht ohne das andere. Mannheims Kunsthaus Zeitraumexit, bei Innovation und Experimentierfreude immer an erster Stelle, kann da keine Ausnahme sein. Frank Degler, hieß es im Sommer, sollte mit

...