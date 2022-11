Das Nationaltheater auf einem Trip ans Ende der Menschheit

Er ist in diesen Zeiten der wohl am meisten gefürchtete Gast in unseren Köpfen: der Gedanke an den Untergang, ans Ende der Menschheit und der Zeit, denn wer würde Sekunden, Monate oder Lichtjahre noch zählen, wenn der Mensch gestorben ist! Auch davon handelt Christian Josts Requiem Æternam, was übersetzt nichts anderes heißt als: ewige Ruhe, Ruhe, die wohl erst einkehrt, wenn der wissende

...